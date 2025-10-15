Paolini zemściła się na Świątek. "To był wspaniały dzień"

Choć Jasmine Paolini z uwagi na swoje polskie korzenie może mieć z naszym krajem głównie miłe skojarzenia, to Iga Świątek jak dotąd nie wpisywała się w ten przyjazny krajobraz. Nasza reprezentantka nie dawała Włoszce szans, ilekroć tylko spotykały się na korcie. I to niezależnie od nawierzchni, bo Świątek wygrywała z Paolini już na każdej z nich. Jedynego seta w ich wcześniejszych sześciu spotkaniach Jasmine urwała Polce w Billie Jean King Cup 2024 (3:6, 6:4, 6:4 dla Igi). W czterech z pięciu pozostałych Włoszka nie była w stanie wygrać z nią więcej niż czterech gemów.

Paolini zemściła się na Świątek

Jednak ta czarna seria została przełamana w Wuhan. Role się odwróciły. W ćwierćfinale chińskiego turnieju to Paolini wręcz zmiotła z kortu wyjątkowo bezradną Świątek, zwyciężając 6:1, 6:2. Dla większości obserwatorów był to szok. Dla samych tenisistek zapewne też. Portal Tennis365 przeprowadził z Włoszką wywiad, w którym została ona zapytana m.in. właśnie o triumf nad Świątek. Jasmine nie ukrywała, że to był dla niej naprawdę znakomity moment.

"Wspaniały dzień". Jedno ze słodszych zwycięstw w karierze Włoszki

- To był jeden z tych dni, w których czerpałam radość z absolutnie każdego momentu. Byłam w pełni skoncentrowana i naprawdę cieszył mnie mój tenis. To wspaniały, wspaniały dzień - powiedziała Paolini. Włoszka wskazała też kluczowe aspekty, dające jej siłę w meczach, w których rywalka ma dużą przewagę fizyczną. - Kiedy stoję z nimi przy siatce, trudno nie zauważyć, że takie zawodniczki są znacznie większe ode mnie. Jednak zupełnie o tym nie myślę. Dopiero na zdjęciach po meczu sama to widzę. Najważniejsze to zawsze jak najlepiej wykorzystywać własne atuty i to właśnie staram się robić - podsumowała Włoszka.

Oczywiście jej bilans ze Świątek jest nadal kiepski, bo wynosi 1-6, ale przełamanie ma. Naszej reprezentantce np. nadal nie udało się wygrać ze swoim największym koszmarem, czyli Jeleną Ostapenko (0-6). Paolini może dostać w tym roku kolejną szansę na grę z Polką. Musi się jednak zakwalifikować do listopadowego (1-8 listopada) WTA Finals w Rijadzie. Na ten moment jest na dającym kwalifikację 8. miejscu w rankingu WTA Race, ale jej przewaga nad 9. Jeleną Rybakiną to zaledwie 218 punktów. Obie biorą aktualnie udział w turnieju WTA 500 w Ningbo.