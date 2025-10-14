Ależ mecz Majchrzaka. Nie dał rywalowi żadnych szans

16 - tyle turniejów w swojej karierze wygrał Kamil Majchrzak (75. ATP). Polski tenisista wciąż jednak czeka na triumf w turnieju rangi ATP. Teraz kolejną szansę ma w turnieju ATP 250 na kortach twardych (w hali) w Sztokholmie.

Ależ mecz Kamila Majchrzaka. Niesamowita regularność

Kamil Majchrzak w stolicy Szwecji w I rundzie zmierzył się z kwalifikantem z Austrii - Filipem Misoliciem (95. ATP). Na początku meczu miał problemy, bo już w drugim gemie bronił dwóch break-pointów. Zdołał je obronić, a po chwili przełamał rywala. Potem wygrywał swoje gemy serwisowe, a w siódmym gemie znów wywalczył przełamanie. Po 40 minutach wygrał pierwszego seta 6:2.

W drugiej partii historia się powtórzyła. Znów w drugim gemie Polak obronił dwa break-pointy i znów w trzecim gemie przełamał rywala. Mało tego - po raz kolejny w siódmym gemie przełamał Austriaka i tak samo, jak w pierwszym, w drugim secie wygrał 6:2. W ostatnim gemie Majchrzak obronił break-pointa, a potem wykorzystał pierwszą piłkę meczową. Spotkanie trwało godzinę i 21 minut. Polak miał dwa razy więcej winnerów (17-8), ale popełnił też więcej niewymuszonych błędów (18-12). Wygrał zdecydowanie więcej akcji przy siatce (11/16 przy 5/11 rywala) i aż 77 proc. punktów po pierwszym serwisie (Misolic tylko 51 proc.).

Kamil Majchrzak w 1/8 finału turnieju w Sztokholmie zmierzy się Sebastianem Kordą (USA, 60. ATP), który pokonał po pasjonującym meczu 6:7, 6:1, 6:3 Australijczyka Alexeia Popyrina (48. ATP).

Z numerem jeden w imprezie rozstawiony jest Duńczyk Holger Rune (10. ATP), z "2" Norweg Casper Ruud (12. ATP), a z "3" Kanadyjczyk Denis Shapovalov (23. ATP).

I runda w Sztokholmie: Kamil Majchrzak - Filip Misolic 6:2, 6:2