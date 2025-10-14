Nazwał Świątek "przestępcą". Tak zareagował na skandal z udziałem Sabalenki

Aryna Sabalenka poległa z Jessicą Pegulą w półfinale turnieju WTA Wuhan. Amerykanka zanotowała kapitalny comeback w trzecim secie - przegrywała już 2:5, ale wyszła na prowadzenie 6:5 i serwowała na zwycięstwo w tym secie. Miała nawet dwie piłki meczowe, ale Białorusinka dała radę się obronić i doprowadzić do tie-breaka, w którym poległa 2:7.

Ostra reakcja na zachowanie Sabalenki. "Muszą podjąć zdecydowane działania"

Jednak, zamiast mówić o tym meczu, więcej mówi się nt. tego, co zrobiła Aryna Sabalenka, kiedy jej nie szło. "W końcówce Sabalenka wybuchła. Przy break poincie dla rywalki przy stanie 5:5 liderka rankingu nie zdołała odegrać dropszota i została przełamana. Wściekła Białorusinka, która stała blisko siatki, rzuciła rakietę w kierunku ławki. Rakieta odbiła się i wróciła w kierunku kortu, mijając dosłownie o centymetry chłopca do podawania piłek. Niedaleko znajdował się także kamerzysta" - relacjonowali Dominik Senkowski i Łukasz Jachimiak na łamach Sport.pl.

Po czasie to zdarzenie skomentował dziennikarz Ben Rothenberg. "Spóźniłem się, ale oba toury muszą podjąć zdecydowane działania przeciwko graczom rzucającym przedmiotami w gniewie. To wygląda okropnie i jest naprawdę niebezpieczne dla osób przebywających na kortach. Sabalenka miała szczęście, że nie skończyło się to gorzej tak jak w zeszłym tygodniu w przypadku BvdZ (Botic Van de Zandschulp - przyp. red.)" - napisał.

Dziennikarz już wcześniej krytykował Igę Świątek

Przypomnijmy, holenderski tenisista rzucił rakietą w kierunku publiczności po przegranej pierwszej partii z Nuno Borgesem. "Holender był wściekły, że stracił przewagę i dał upust swojej złości, ciskając piłką w stronę publiczności, a następnie rzucając rakietą o krzesło. Rakieta odbiła się od siedzeń i poleciała na trybuny. Na szczęście nie trafiła w nikogo, co uchroniło go przed ewentualną dyskwalifikacją" - relacjonował serwis tennisuptodate.com.

Ben Rothenberg jest znany z mocnych opinii. Podczas ćwierćfinału US Open nazwał Igę Świątek "przestępcą". Chodziło o przerwę toaletową po przegranym pierwszym secie z Jessicą Pegulą. "Obecnie jest to zgodne z zasadami, ale nie jestem pewien, czy powinno być. Świątek nie jest jedynym 'przestępcą' w tym temacie, ale jest jednym z najbardziej oczywistych" - pisał.