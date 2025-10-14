Najnowsze wieści ws. Igi Świątek. Menadżerka ujawnia

Triumfu w Seulu, 1/8 finału w Pekinie i ćwierćfinał w Wuhanie - to wyniki osiągnięte przez Igę Świątek w ostatnich tygodniach. Był pomysł, by zagrała jeszcze w turnieju rangi WTA 500 w Ningbo, zgłaszała się po "dziką kartę", ale ostatecznie wycofała się z tego. Na horyzoncie jest jeszcze "pięćsetka" w Tokio, ale tę imprezę Świątek także najprawdopodobniej odpuści. W ostatnich turniejach było widać zmęczenie sezonem u Polki.

Tak będą wyglądać dni Świątek przed WTA Finals

Sezon 2025 jednak jeszcze się nie skończył, Świątek ma przed sobą jeszcze jeden turniej - WTA Finals w Rijadzie. Rok temu w Arabii Saudyjskiej nie wyszła z grupy, choć wygrała dwa mecze - z Barborą Krejcikovą i Darią Kasatkiną (weszła na ostatni mecz jako rezerwowa za Jessikę Pegulę). Przegrała z Coco Gauff, a do tego miała gorszy bilans setów od Amerykanki. W tym roku Polka będzie chciała lepiej się zaprezentować w turnieju finałowym. Gauff triumfowała potem w całej imprezie.

Kibice zastanawiali się, jak będzie wyglądał najbliższy czas u Igi Świątek. Z odpowiedzią przyszła PR menadżerka tenisistki, Daria Sulgostowska, która w rozmowie z portalem sportowy24.pl krótko wyjaśniła aktualną sytuację Polki. Nie mogła jednak ujawnić zbyt wiele informacji.

- Iga trenuje, przygotowuje się do zawodów i odpoczywa. Nie udzielamy informacji, czy Iga trenuje w Polsce, czy za granicą - skomentowała Sulgostowska.

Turniej WTA Finals w Rijadzie odbędzie się w dniach 1-8 listopada. Pewne udziału oprócz Świątek są Aryna Sabalenka i aż cztery Amerykanki - Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys. W grze o pozostałe dwa miejsca zostały jeszcze Mirra Andriejewa, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina. Ta, która nie wywalczy kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jako zawodniczka rezerwowa. Andriejewa i Paolini zagrają też w turnieju deblistek.