Fani tenisa obawiają się, że Świątek popełniła duży błąd

Iga Świątek niedawno boleśnie poległa 1:6, 2:6 z Jasmine Paolini w turnieju WTA Wuhan. Sezon 2025 powoli dobiega końca, ale Polka ma już zapewnione miejsce w WTA Finals. Ten turniej odbędzie się w Rijadzie.

Iga Świątek zagra w United Cup

Tegoroczna kampania była słodko-gorzka dla drugiej rakiety świata. Na początku miała problemy, ale ostatecznie odniosła wielki sukces na trawie. Tenisistka wygrała swój pierwszy Wimbledon.

Znamy już plany Polki po WTA Finals. Iga Światek na początku 2026 roku połączy siły z wracającym po kontuzji Hubertem Hurkaczem i zagra w United Cup. W tym turnieju dwukrotnie zajmowali drugie miejsce. "Nie ma United Cup bez Polski. Witamy ponownie" - napisali organizatorzy, oznaczając naszych najlepszych tenisistów.

Ostra reakcja kibiców. Iga Świątek popełnia błąd?

Dziennikarze thetennisgazette.com zauważyli, że pod informacją o uczestnictwie Igi Świątek pojawiły się... wymowne komentarze, które sugerują, że Polka popełnia błąd. "Decyzja ta wywołała krytykę i obawy wśród jej fanów, z których wielu uważa, że Świątek nie jest to idealne przygotowanie do udanego występu w Australian Open 2026" - czytamy.

Portal wyciągnął także część komentarzy, które zamieścili kibice w serwisie X. "Nie, znowu to samo, Iga, proszę. Czemu nie może zagrać w normalnym turnieju przed AO?", "Nieee… dlaczego Iga? Ona zawsze gra w UC przed AO, a potem to wpływa na jej wyniki w AO, dlaczego ciągle nam to robi?", "Miałem nadzieję, że spróbuje czegoś innego w ramach przygotowań do Melbourne" oraz "Każdego roku kończy się płaczem, a ona nadal chce to zrobić…" - możemy znaleźć w serwisie X.

"Co za zła decyzja ze strony Igi. Narzeka na napięty grafik, a potem gra w takich bezsensownych turniejach. Chyba nigdy nie widziałem, żeby Sinner czy Sabalenka grali w takim turnieju" - podkreślił inny użytkownik portalu.

Przypomnijmy, że na początku tego sezonu Iga Świątek dotarła wraz z Polską do finału United Cup i poległa ze Stanami Zjednoczonymi 0:2. Później nasza zawodniczka rywalizowała w Australian Open, gdzie dotarła do półfinału, w którym przegrała 1:2 z Madison Keys - późniejszą triumfatorką tego turnieju.

United Cup 2026 zaplanowano w dniach 2-11 stycznia w Perth i Sydney. W rywalizacji weźmie udział 18 drużyn, które zostaną podzielone na sześć trzyzespołowych grup. Po fazie grupowej rozegrane zostaną play-offy.