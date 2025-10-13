Celt zobaczył, co stało się ze Świątek i wydał wyrok. "Będzie tylko trudniej"

Iga Świątek nie była ostatnio w najwyższej formie. Co prawda wygrała turniej WTA 500 w Seulu, ale w dwóch kolejnych odpadała stosunkowo wcześnie. W Pekinie już w 1/8 finału wyeliminowała ją Emma Navarro, a w Wuhan zaskakująco łatwo dała się ograć Jasmine Paolini. Przyczynę tych porażek wskazał Dawid Celt.

Celt zobaczył mecz Świątek z Paolini. "Zakręciła Igą strasznie"

Kapitan kobiecej reprezentacji Polki i ekspert pytany był o to w podcaście "Break Point". - Zgasł w niej ten ogień, ta energia, która się pojawiła w Idze od tegorocznego Rolanda Garrosa. Mam wrażenie, że w końcówce tych turniejów w Azji zgasła. Tego prądu już nie było i dlatego takie problemy pojawiły się u Igi. Łatwo oddany trzeci set z Emmą Navarro (...). Z Bouzkovą - wiadomo inne granie - ona jest na innym poziomie. Z Bencić widziałem, że gaśnie Iga, że w niektórych momentach była za spokojna, jakby pogodzona, a z Paolini to już w ogóle... - tłumaczył.

Porażka z Włoszką wydawała się najbardziej bolesna. Świątek zeszła z kortu pokonana już po 66 minutach i ugrała raptem trzy gemy. Przegrała wysoko 1:6, 2:6. - W meczu z Paolini widać było, kto gdzie jest w danym momencie. Paolini nagrzana, walcząca o Mastersa (WTA Finals - red.), weszła na Igę bardzo ostro. (...) Paolini na Igę zawsze wychodzi z bardzo pozytywną energią i potrafi wyeksponować swój najlepszy tenis. Ona zaczęła bardzo mocno, bardzo szybkie granie, narzucanie swojego tempa, zmiany kierunków, wejścia. Zakręciła Igą strasznie. A u Igi było widać to, że miała nawet problemy wejść na obroty, trochę się zmęczyć, złapać temperatury. Jej głowa miała już dość tego grania - podsumował Celt.

To dlatego Świątek tak szybko odpadła w Pekinie i Wuhan. "Takie są fakty"

Jego zdaniem głównym problemem Polki jest teraz przeciążenie, które nawarstwia się od dłuższego czasu. - Ten mecz z Paolini tylko potwierdził, że tego prądu jest mało, że jest zmęczenie. To jest czwarty rok z rzędu, w którym Iga gra z ponad 60 zwycięstwami. Jest tego dużo... Takie są fakty. Czy można było coś zrobić inaczej, lepiej, mniej, więcej, to już pytania do sztabu. Te obciążenia wychodzą. Z każdym kolejnym rokiem będzie tylko trudniej, nie łatwiej - zapowiedział.

Mimo to Celt ma nadzieję, że Świątek uda się wypocząć przed wieńczącym sezon WTA Finals. - Tego paliwa po prostu zabrakło w końcówce turniejów w Azji. Teraz jest czas, żeby się trochę zregenerować i przygotować na ten najważniejszy turniej - dodał. Impreza ta odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie i potrwa od 1 do 8 listopada.