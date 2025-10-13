Iga Świątek poznała kolejną rywalkę. "Co to był za sezon"

Coco Gauff (3. WTA) po raz pierwszy w karierze wygrała turniej WTA 1000 na kortach twardych w Wuhan. Amerykanka w finale pokonała w godzinę, 44 minuty swoją rodaczkę Jessicę Pegulę (5. WTA) 6:4, 7:5. Pegula nie wykorzystała w drugim secie prowadzenia 5:3 i przegrała cztery gemy z rzędu. W efekcie Amerykanka przegrała trzeci turniej w tym roku (po Adelaide i Miami).

Iga Świątek poznała kolejną uczestniczkę WTA Finals

Jessica Pegula ma za sobą przeciętny sezon. Wygrała trzy imprezy w 2025 roku, ale nie te najbardziej prestiżowe, bo w Austin, Charleston i Bad Homburg vor der Hohe. W żadnym z czterech turniejów wielkoszlemowych nie awansowała dalej niż do półfinału.

Mimo tego Pegula jest już pewna udziału w WTA Finals.

"Potwierdzona czwarta uczestniczka WTA Finals. Jessica Pegula zapewniła sobie miejsce w turnieju w Rijadzie, dzięki punktom zdobytym w klasyfikacji PIF Race to the WTA Finals! Co to był za sezon Peguli. Zdobyła trzy tytuły na trzech różnych nawierzchniach i była w sześciu finałach w 2025 roku" - czytamy we wpisie WTA w serwisie X.

Iga Świątek poznała zatem kolejną uczestniczkę turnieju WTA Finals. Oprócz niej i Peguli pewny awans mają już Białorusinka Aryna Sabalenka (1. WTA), Coco Gauff (3. WTA), Madison Keys (6. WTA) oraz Amanda Anisimova (4. WTA, wszystkie USA).

Szanse na udział w finałowym turnieju mają jeszcze trzy tenisistki: Włoszka Jasmine Paolini (7. WTA, 4331 punktów), Rosjanka Mirra Andriejewa (8. WTA, 4319 punktów) oraz Kazaszka Jelena Rybakina (9. WTA, 4113 punktów). Dwie z nich zagrają w WTA Finals 2025.

Turniej WTA Finals rozpocznie się 1 listopada w Rijadzie. Rok temu wygrała go Coco Gauff, w finale pokonując Chinkę Zheng Qinwen (11. WTA) 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).