Abramowicz reaguje na aferę Świątek z dziennikarzem. "Niepokoi mnie to"

Jeden z dziennikarzy na konferencji prasowej po meczu Igi Świątek (2. WTA) w tegorocznym US Open spytał ją, czy myślała o zmianie fryzury - to znaczy wplecenie sobie koralików we włosy. "Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam o tym, żeby sobie wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?" - zareagowała zirytowana Świątek.

Daria Abramowicz: To pytanie rzeczywiście nie było trafne

Teraz na temat tego pytania głos zabrała Daria Abramowicz, psycholog sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych.

- To pytanie rzeczywiście nie było trafne. Mam poczucie, że ta sytuacja zyskała dużo większy wymiar, niż ma rzeczywiste znaczenie. Tenisiści odbywają ponad 80 konferencji prasowych rocznie. I w zasadzie dostają na nich te same pytania. Dla większości z nich to nie jest ulubione wydarzenie dnia. Ponieważ to są pytania z grupy, co sądzisz o meczu, następnej przeciwniczce, co czytasz, czego słuchasz. I jest to absolutnie zrozumiałe - przyznała Abramowicz w rozmowie z magazynem "Elle".

Broniła również trochę dziennikarzy i wykazała zrozumienie ich pracy.

- To pytanie miało różne warstwy, trochę uprzedmiatawiające. Takich sytuacji było bardzo dużo. Zawodnicy pokazują, dają do zrozumienia, że pytanie narusza ich granice, jest nietrawne, albo dotyka obszaru, o którym nie chcą mówić. To zupełnie w porządku, dynamika relacji: dziennikarz - sportowiec. Sportowiec czasami wyznacza granice. Ja naprawdę rozumiem dziennikarzy, którzy przychodzą na konferencje i próbują dostarczyć ciekawą treść swoim odbiorcom. I jak dużo trzeba mieć kreatywności, żeby 80 razy wymyślić jakieś ciekawe pytanie. To nie jest najprostsze, po prostu - dodała Abramowicz.

Wypowiedziała się też ona na temat zbyt duże ilości meczów i zbyt napięty terminarz w światowym tourze. Narzekała na niego m.in. Iga Świątek.

- Niepokoi mnie to, w którą stronę zmierzają niektóre dyscypliny sportu w kontekście intensywności rywalizacji, kalendarzy i tego, jakim obciążeniom są poddawani sportowcy. Mam poczucie, że niektóre sporty zmierzają na zderzenie ze ścianą - powiedziała Abramowicz.

Została ona spytana przez dziennikarkę o najtrudniejszy moment w karierze zawodowej.

- Było kilka takich sytuacji. Z uwagi na tajemnicę zawodową, nie będę o nich mówić. Z tych, co są znane opinii publicznej na pewno wykrycie niedozwolonej substancji u Igi - powiedziała.

