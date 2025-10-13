Świątek przed Sabalenką! Są najnowsze wyliczenia, kapitalna sprawa

83 250 dolarów - tyle zarobiła Iga Świątek (2. WTA) za występ w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan (porażka 1:6, 2:6 z Jasmine Paolini). Po aktualizacji list zarobków przez organizację kobiecego tenisa okazuje się, że 24-latka dokonała wielkiego wyczynu.

Iga Świątek na drugim miejscu w rankingu WTA. Tym razem chodzi o pieniądze

Od początku kariery Polka zarobiła z samych nagród turniejowych już 42 945 490 dolarów. W ten sposób awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów - wyprzedziła Venus Williams, która "podniosła" z kortów 42 867 364 dolary. A kto jest przed Świątek? Oczywiście Serena Williams, która zgarnęła niebosiężne 94 816 730 dolarów.

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa może skupić się na pogoni za liderką zestawienia, choć jej pozycja jest zagrożona. Przez Arynę Sabalenkę, której zarobki z całej kariery po ostatnim "tysięczniku" wynoszą 42 480 621 dolarów. Zatem różnica między nimi to 464 869 dolarów, stosunkowo niewielka, jak na stawki w elicie kobiecego tenisa.

WTA. Najlepiej zarabiające tenisistki wszech czasów

1. Serena Williams - 94 816 730 dol.

2. Iga Świątek - 42 945 490 dol.

3. Venus Williams - 42 867 364 dol.

4. Aryna Sabalenka - 42 480 621 dol.

5. Simona Halep - 40 236 618 dol.

6. Wiktoria Azarenka - 38 890 473 dol.

7. Maria Szarapowa - 38 777 962 dol.

8. Petra Kvitova - 37 653 615 dol.

9. Caroline Wozniacki - 36 479 231 dol.

10. Angelique Kerber - 32 545 460 dol.

11. Coco Gauff - 29 064 121 dol.

12. Agnieszka Radwańska - 27 683 807 dol.

13. Elina Switolina - 26 657 071 dol.

14. Karolina Pliskova - 26 140 530 dol.

15. Swietłana Kuzniecowa - 25 816 890 dol.

...

104. Magda Linette - 8 101 629 dol.

197. Magdalena Fręch - 4 130 131 dol.

Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka będą mogły mocno wzbogacić się w ostatnim starcie w tym sezonie. Triumfatorka WTA Finals zgarnie bowiem premię w wysokości kilku milionów dolarów (cała pula nagród to 15,5 mln dol.).