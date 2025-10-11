Wybuchła burza po tym, co zrobiła Sabalenka. "Gdyby to była Iga..."

Wuhan bywa nazywane królestwem Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała ostatnie trzy edycje turnieju rozgrywanego w tym mieście. Do półfinału tegorocznej imprezy triumfowała we wszystkich dwudziestu spotkaniach, które rozegrała. Wydawało się, że pokona również Jessicę Pegulę. Pierwszy set ułożył się bowiem po myśli Białorusinki (6:2). Druga partia padła łupem Peguli (6:4), a decydująca odsłona po kilku zwrotach akcji również należała do reprezentantki USA. Zwyciężyła 7:6 (2).

Sabalenka wywołała burzę. Szybkie porównanie do Świątek

W końcówce meczu doszło do niebezpiecznej sytuacji. Po jednej z nieudanych akcji Sabalenka rzuciła z wściekłością rakietą o kort, która następnie prawie uderzyła chłopca od podawania piłek. Liderka światowego rankingu przeprosiła za swoje zachowanie, ale nie zmienia to faktu, że w mediach społecznościowych zrobiło się o tym głośno.

Wielu kibiców twierdzi, że rzucanie rakietą w taki sposób nie przystoi Sabalence, bo mogła zrobić krzywdę drugiej osobie. Inni z kolei podkreślają, że gdybyśmy widzieli takie zachowanie u Igi Świątek, to oburzenie tenisowego środowiska byłoby zdecydowanie większe.

"Gdyby to była Iga Świątek, cały świat by oszalał. Iga to, Iga tamto... coś w tym stylu" - czytamy jeden z komentarzy pod nagraniem z zachowaniem Sabalenki na platformie X.

"Niezły bait na wywołanie emocji, ale gdyby to była Iga Świątek, zrobiłabym o tym cały post" - napisała żartobliwie inna z fanek.

"Zobaczymy czy jej to ujdzie na sucho, bo gdyby Iga to zrobiła, to by ją zjedzono żywcem", "Idze siada mental i to są 'rozpaczliwe gesty', a Aryna jest po prostu ekspersyjna! To są te detale" - to następne opinie, które można było dostrzec pod innym postem związanym z sytuacją z Wuhan.

Nawiązanie do Świątek nie wzięło się z niczego

W przeszłości, kiedy Świątek pokazywała złość na korcie, to rzeczywiście szeroko komentowano to w mediach społecznościowych, ale również w zagranicznych portalach. Dużo osób oceniało jej zachowanie, od czasu do czasu ostro krytykowało.

Sabalenka musi natomiast pogodzić się z utratą panowania w Wuhan. Nie kończy się z kolei jej przodownictwo w rankingu WTA, gdzie utrzyma pierwsze miejsce przynajmniej do końca roku.