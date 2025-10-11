Świątek i Sabalenka zdetronizowane?! Wskazuje palcem: To ona wygra WTA Finals

Tegoroczny tour powoli dobiega końca. Imprezą zwieńczającą ten rok będzie WTA Finals, który zaplanowano na 1.11 - 8.11 w Rijadzie. W turnieju wezmą udział Aryna Sabalenka - liderka światowego rankingu, która jako pierwsza zakwalifikowała się do tej rywalizacji. Oprócz niej udział wezmą także Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys i Jessica Pegula.

Ona jest faworytką WTA Finals. To nie Świątek czy Sabalenka

Zdaniem wielu osób to Aryna Sabalenka będzie faworytką tego turnieju. Inni - w tym polscy kibice - wierzą w Igę Świątek, która mimo wahań formy wygrała tegoroczny Wimbledon. Jednak była tenisistka Nicole Pratt jest innego zdaniem. Według niej to nie jest ani Aryna Sabalenka, Iga Świątek ani Coco Gauff.

Australijka uważa, że może to być Amanda Anisimova. Serwis tennis365.com przypomina, iż mimo to, że została rozbita przez Igę Świątek w swoim pierwszym wielkoszlemowym finale na Wimbledonie (0:6, 0:6), to zanotowała fenomenalny sezon. Wygrała WTA 1000 w Katarze, dotarła do finału US Open oraz sięgnęła po tytuł w China Open, pokonując po drodze Jasmine Paolini czy Coco Gauff.

Pratt uważa, że kluczem do jej rozwoju była jej mentalność. - To wynika z konsekwencji i wygrywania meczów. Nie da się tego osiągnąć jednym pstryknięciem palców. Jest w dobrej formie psychicznej i gotowa na każdy mecz. (...) Myślę, że to właśnie dzięki tej sile psychicznej - podkreśliła, cytowana przez tennis365.com.

Dziennikarze przypominają, że w 2023 roku Amanda Anisimova zrobiła sobie przerwę od gry, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wróciła w 2024 roku i pokazuje się z fenomenalnej strony. Aktualnie plasuje się na czwartym miejscu w rankingu WTA - najlepszym w karierze. Z kolei w rankingu WTA Race jest ona trzecia - za Świątek i Sabalenką, ale przed Coco Gauff.