Potężna kara dla tenisisty. Tłumaczył się pocałunkiem. Zapadł wyrok

O sprawie Goncalo Oliveiry pisaliśmy w lutym. Urodzony w Portugalii, a reprezentujący Wenezuelę tenisista nie był wcześniej szeroko znany. W 2017 roku zajmował najwyższe, 194 miejsce w rankingu gry pojedynczej. Trzy lata później osiągnął swój szczyt w deblach - był 77.

Metamfetaminę w organizmie Oliveiry wykryto w listopadzie 2024 roku podczas turnieju w Meksyku. Zakazana substancja pojawiła się zarówno w próbce A, jak i B. Tenisista zapowiadał walkę o swoje dobre imię. Walka ta zakończyła się jednak niepowodzeniem. International Tennis Integrity Agency ogłosiła, że Wenezuelczyk został zawieszony na 4 lata. Niezależny trybunał nie zaakceptował tłumaczeń tenisisty. Zdaniem agencji, przedstawione dowody nie były wystarczająco przekonujące.

Jesteś sportowcem? Nie całuj się.

Jak podaje agencja Associated Press, takie wytłumaczenie nie jest pierwszyzną w świecie sportu. Ysaora Thibus, francuska medalistka olimpijska w szermierce, została zawieszona w 2024 roku za wykrycie w jej organizmie ostaryny. Florecistka broniła się niewiedzą o stosowaniu tego środka przez jej partnera. Wersja została zaakceptowana przez Międzynarodową Federację Szermierczą, dzięki czemu Thibus mogła wziąć udział w paryskich igrzyskach. Sukcesu jednak nie odniosła. Indywidualnie odpadła w pierwszej rundzie, natomiast drużyna z nią w składzie zajęła piąte miejsce.

W 2009 roku podobnie tłumaczył się Richard Gasquet. W próbce oddanej przez francuskiego tenisistę wykryto kokainę. I - podobnie jak jego rodaczka - instytucje uwierzyły Gasquetowi. Tym razem winny był pocałunek z nieznaną kobietą w klubie nocnym. Francuz, dla którego ten rok był pasmem niepowodzeń, już w 2010 wrócił do światowej czołówki.

Wenezuelczyk nie miał jednak takiego szczęścia. Na poczet jego kary zaliczono okres tymczasowego zawieszenia, jednak pomimo tego Oliveira będzie mógł wrócić do profesjonalnego uprawiania sportu dopiero w styczniu 2029 roku. Będzie mieć wtedy 34 lata.