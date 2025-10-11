Katastrofa Polki w Chinach. 69 minut i koniec

Mijało już 40 minut gry, a 32-letnia Katarzyna Kawa (122. WTA) startująca w kwalifikacjach do turnieju WTA 500 na kortach twardych w chińskim Ningbo wciąż czekała na wygranie pierwszego gema. Jej rywalka - Julia Putincewa (Kazachstan 63. WTA) miała już osiem wygranych gemów i prowadziła 6:0, 2:0.

Katastrofa Katarzyny Kawy

Kompletna katastrofa i porażka tzw. rowerkiem (tak w tenisie mówi się o porażce 0:6, 0:6) była zatem blisko. Na szczęście Kawa przy swoim podaniu wygrała dziewiątego gema do 0. Chwilę później było jeszcze lepiej, bo Polka po raz pierwszy w meczu przełamała rywalkę i doprowadziła do remisu 3:3. Radość trwała jednak bardzo krótko, bo Putincewa odpowiedziała trzema wygranymi gemami z rzędu i cieszyła się ze zwycięstwa.

Mecz trwał tylko godzinę i dziewięć minut. Putincewa w finale kwalifikacji zmierzy się z Australijką Talią Gibson (128. WTA), która pokonała 6:3, 7:6 (8:6) Włoszkę Lucię Bronzettti (74. WTA).

Katarzyna Kawa w tym sezonie ma bilans: 31 zwycięstw i 25 porażek. Była nawet w dwóch finałach turniejów rangi WTA, ale oba przegrała (w Bogocie z Kolumbijką Maria Camila Osorio Serrano 3:6, 3:6 oraz w Bastad z Włoszką Elisabettą Cocciaretto 3:6, 4:6).

Rok temu turniej w Ningbo wygrała Daria Kasatkina (Australia, 19. WTA), która pokonała 6:0, 4:6, 6:4 w finale Rosjankę Mirrę Andriejewą (5. WTA). Wtedy Iga Świątek w imprezie nie startowała, a Magda Linette odpadła już w I rundzie.

Kwalifikacje w Ningbo: Julia Putincewa - Katarzyna Kawa 6:0, 6:2