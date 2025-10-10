Tak Rosjanie reagują na to, co zrobiła Iga Świątek

Porażka Igi Świątek z Jasmine Paolini w ćwierćfinale turnieju WTA Wuhan odbiła się szerokim echem. Polka była bezradna w tym spotkaniu, a komentująca ten mecz Joanna Sakowicz-Kostecka stwierdziła nawet, że - jej zdaniem - druga rakieta świata była "zaskoczona postawą Jasmine, jej odpowiedziami, takim poziomem intensywności, taką prędkością uderzeń, jak na Włoszkę". Z kolei media z Półwyspu Apenińskiego podkreślają wyczyn Jasmine Paolini i twierdzą, iż Włoszka rozegrała "najlepszy mecz w swojej karierze", który zakończył się "miażdżącym zwycięstwem" z Igą Świątek.

Rosjanie rozpisują się nt. porażki Igi Świątek

To nie wszystko. To, co stało się w Wuhan, zrelacjonowali także Rosjanie. Zwrócili oni uwagę - powołując się na statystyki Opta Ace - iż Paolini jest drugą tenisistką, która przegrała trzy gemy lub mniej ze Świątek w meczu WTA 1000.

"Ósma tenisistka świata Jasmine Paolini została zaledwie drugą zawodniczką, która pokonała Igę Świątek z Polski w turnieju WTA1000, tracąc trzy gemy lub mniej. Paolini pokonała Świątek w turnieju na 1000 osób w Wuhan 6:1, 6:2" - czytamy na łamach championat.com.

Dotychczas jedyną inną zawodniczką, która pokonała Świątek w turnieju WTA 1000, tracąc trzy lub mniej gemów w jednym meczu, była... Coco Gauff - dwukrotna mistrzyni Wielkiego Szlema. Amerykanka pokonała Polkę w półfinale turnieju WTA w Madrycie w 2025 roku. Przypomnijmy, że ten mecz zakończył się wynikiem 6:1, 6:1 dla trzeciej rakiety świata.

Teraz te dwie tenisistki, czyli Jasmine Paolini i Coco Gauff zmierzą się ze sobą w półfinale turnieju WTA Wuhan. Zwyciężczyni tego starcia zmierzy się o tytuł z triumfatorką starcia Aryna Sabalenka - Jessica Pegula. To spotkanie zaplanowano na sobotę 11 października.