Paolini nie dała Świątek żadnych szans i przemówiła. Tak nazwała Polkę

Chiński koszmar Igi Świątek. Po niespodziewanej porażce z Emmą Navarro, eliminującą Polkę z turnieju w Pekinie, wiceliderka światowego rankingu przyjechała do Wuhan z nadzieją na znacznie lepszy występ. Niestety, Świątek zagrała poniżej swojego poziomu i lepsza w ćwierćfinale okazała się Jasmine Paolini. Włoszka zagrała znakomicie, a potem z klasą wypowiedziała się o Polce.
Jesieni spędzonej w Chinach Iga Świątek nie będzie wspominać dobrze. W Pekinie niespodziewanie przegrała w 1/8 finału z Emmą Navarro, a w ćwierćfinale w Wuhan na jej drodze stanęła Jasmine Paolini. Włoszka wykorzystała słabszą postawę Świątek, sama zagrała wzorowo i awansowała, wygrywając 6-1, 6-2.

Bezbarwny występ Świątek

Pierwszy set kompletnie nie wyszedł Polce. Zaledwie cztery winnery w wykonaniu Świątek to zdecydowanie za mało, by móc choćby powalczyć z bardzo dobrze dysponowaną Paolini. Włoszka wygrała tę partię 6-1 w zaledwie 25 minut.

Także drugi set rozpoczął się nie po myśli Igi Świątek. Natychmiast dała się przełamać, i choć odrobiła stratę w trzecim gemie, to po chwili było 1:4. Polce wyczerpał się margines błędu, a Włoszka nie pozwoliła nawet na walkę o trzeciego seta. Pierwsza porażka Świątek z Jasmine Paolini stała się faktem. Mecz trwał niewiele ponad godzinę.

"Grazie ragazzi!"

Po meczu Paolini opowiedziała o swoich uczuciach po niespodziewanej, ale zasłużonej wygranej. - Za każdym razem, gdy gram z Igą, jest bardzo ciężko, ale w końcu to ja wygrałam! Jestem bardzo zadowolona ze swojej gry. Iga jest fantastyczną zawodniczką i wiele dla mnie znaczy, że mogę z nią dzielić kort. 

Jasmine Paolini w sobotnim półfinale zmierzy się z Coco Gauff. Amerykanka bardzo pewnie pokonała Laurę Siegemund 6-3, 6-0. Zapytana o następną rywalkę, Włoszka również nie szczędziła komplementów. - To jest bardzo trudna przeciwniczka, gra tutaj świetnie. Mecz z nią będzie ciężkim wyzwaniem. 

Paolini dodała, że bardzo cieszy ją awans do półfinału, a na koniec podziękowała za doping kibicom zebranym w Wuhan, dorzucając "Grazie ragazzi!" po zauważeniu włoskiej flagi na trybunach. 

