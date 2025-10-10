Miała rzucić wyzwanie Świątek. Nie mogą uwierzyć, co się z nią stało. "Koszmar"

29 kwietnia 2023 r. Mirra Andriejewa skończyła 16 lat. Tego samego dnia Rosjanka pokonała 6:3, 6:3 Magdę Linette w turnieju WTA 1000 w Madrycie. O Andriejewej szybko stało się głośno, a Mirra wygrała w tym roku turnieje WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells. Poza tym Rosjanka dotarła już do półfinału Roland Garros czy ćwierćfinału Wimbledonu. - Wiem, że Djoković zdobył 22. tytuły Wielkiego Szlema, więc jeśli to możliwe, chcę zdobyć 25 - opowiadała Andriejewa. Ostatnio tenisistka nie ma jednak najlepszych wyników, przynajmniej w rozumieniu swoich rodaków.

Co za słowa z Rosji o Andriejewej. "Jej gra to koszmar"

Andriejewa odpadła w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie po porażce 5:7, 6:2, 5:7 z Brytyjką Sonay Kartal. Później Rosjanka zaczęła rywalizację w turnieju WTA 1000 w Wuhan od drugiej rundy. Jej rywalką była Niemka Laura Siegemund. Spotkanie trwało ponad trzy godziny, a Andriejewa przegrała 7:6 (4), 3:6, 3:6. Ostatnio nie było też wybitnych wyników w deblu, w którym Andriejewa gra z Dianą Sznajder.

Najpierw Rosjanki przegrały 4:6, 2:6 z duetem Weronika Kudiermietowa - Elise Mertens w ćwierćfinale US Open. Potem Andriejewa i Sznajder uległy 1:6, 5:7 słowacko-brytyjskiej parze Tereza Mihalikova - Olivia Nichols w pierwszym meczu deblowym w Pekinie. Rosyjskie tenisistki odpadły też po pierwszym meczu w Wuhan, gdzie lepsza okazała się Siegemund oraz Fanny Stollar z Węgier (4:6, 4:6).

Serwis news.sportbox.ru pisze wprost, że "gra Andriejewej to koszmar i turniej finałowy przy takiej grze nie ma sensu". Warto zaznaczyć, że Mirra ma szansę na grę w WTA Finals zarówno w singlu, a w deblu już jest pewna udziału. W grze pojedynczej Andriejewa zajmuje siódme miejsce z 4319 pkt, a w grze podwójnej - piąte, mając na koncie 4670 pkt.

"Czołowe rosyjskie tenisistki potwierdziły, że pod koniec sezonu były praktycznie wyczerpane. Porażka w singlu z Siegemund była szczególnie bolesna dla Andriejewej. To prawdziwy wstyd dla rosyjskiego duetu, bo ich główne rywalki były już wyeliminowane, a droga do prestiżowego tytułu była praktycznie otwarta. Ich gra nie wróży dobrze. Przy takim tenisie Mirra będzie miała ogromne trudności w turniejach finałowych. Zakładając, że w ogóle do nich dotrze" - czytamy w artykule.

Jeszcze przed WTA Finals w Rijadzie odbędą się turnieje w Osace (WTA 250, 13-19 października), Ningbo (WTA 500, 13-19 października) czy Guangzhou (WTA 250, 20-26 października).