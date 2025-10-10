Godziny do meczu Świątek, a tu nagły komunikat. "Dbajmy o siebie"

Iga Świątek podczas turnieju w Wuhan najpierw pewnie pokonała Marie Bouzkovą (6:1, 6:1), a następnie stoczyła wymagający bój z Belindą Bencic. Szwajcarka liczyła na to, iż zrewanżuje się naszej tenisistce za wyraźnie przegrany półfinał Wimbledonu sprzed kilku miesięcy. I choć zaprezentowała się zdecydowanie lepiej niż wtedy, to ponownie musiała obejść się smakiem. Świątek triumfowała 7:6 (2), 6:4. Weszła zatem do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Jasmine Paolini. Tuż przed meczem zaprezentowała ważny komunikat.
W mediach społecznościowych Świątek opublikowała grafikę związaną ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Widnieje na niej wizerunek polskiej tenisistki i napis "Dbajmy o siebie". Pojawiło się też kilka słów i zapowiedź ważnych działań.
"10 października to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, jak ważne jest to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia" - napisała Świątek na Instagramie.
"Mam nadzieję, że znajdziecie dziś chwilę, żeby o tym pomyśleć i zrobić coś dla siebie. Tymczasem ja kontynuuję swoją coroczną tradycję dotyczącą wspierania organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego. Szczegóły niebawem" - dodała.
Post w mediach społecznościowych pojawił się na godziny przed starciem z Paolini. Walka o półfinał imprezy WTA 1000 w Wuhan rozpocznie się nie wcześniej niż o 13.
Najlepsza polska tenisistka od czasu do czasu zabiera głos na temat zdrowia psychicznego, bo uważa, iż to jest istotny temat dla społeczności. W pamięci mamy doskonale to, co działo się po odpadnięciu Świątek z turnieju w Pekinie, gdzie przegrała z Emmą Navarro.
Wówczas wiceliderka światowego rankingu pokazała w mediach społecznościowych, jakie wiadomości otrzymywała od hejterów. Radziła wówczas, by niektórzy zastanowili się nad swoim zachowaniem, ponieważ zbliża się Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!