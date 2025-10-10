Godziny do meczu Świątek, a tu nagły komunikat. "Dbajmy o siebie"

Iga Świątek podczas turnieju w Wuhan najpierw pewnie pokonała Marie Bouzkovą (6:1, 6:1), a następnie stoczyła wymagający bój z Belindą Bencic. Szwajcarka liczyła na to, iż zrewanżuje się naszej tenisistce za wyraźnie przegrany półfinał Wimbledonu sprzed kilku miesięcy. I choć zaprezentowała się zdecydowanie lepiej niż wtedy, to ponownie musiała obejść się smakiem. Świątek triumfowała 7:6 (2), 6:4. Weszła zatem do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Jasmine Paolini. Tuż przed meczem zaprezentowała ważny komunikat.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Świątek apeluje. "Dbajmy o siebie"

W mediach społecznościowych Świątek opublikowała grafikę związaną ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Widnieje na niej wizerunek polskiej tenisistki i napis "Dbajmy o siebie". Pojawiło się też kilka słów i zapowiedź ważnych działań.

"10 października to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, jak ważne jest to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia" - napisała Świątek na Instagramie.

"Mam nadzieję, że znajdziecie dziś chwilę, żeby o tym pomyśleć i zrobić coś dla siebie. Tymczasem ja kontynuuję swoją coroczną tradycję dotyczącą wspierania organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego. Szczegóły niebawem" - dodała.

Post w mediach społecznościowych pojawił się na godziny przed starciem z Paolini. Walka o półfinał imprezy WTA 1000 w Wuhan rozpocznie się nie wcześniej niż o 13.

Świątek niedawno zwracała na to uwagę. Pokazała wiadomości od hejterów

Najlepsza polska tenisistka od czasu do czasu zabiera głos na temat zdrowia psychicznego, bo uważa, iż to jest istotny temat dla społeczności. W pamięci mamy doskonale to, co działo się po odpadnięciu Świątek z turnieju w Pekinie, gdzie przegrała z Emmą Navarro.

Wówczas wiceliderka światowego rankingu pokazała w mediach społecznościowych, jakie wiadomości otrzymywała od hejterów. Radziła wówczas, by niektórzy zastanowili się nad swoim zachowaniem, ponieważ zbliża się Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.