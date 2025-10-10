Sabalenka rozbiła Rybakinę, a potem ogłosiła to całemu światu

Dla Sabalenki zawody w Wuhan są pierwszymi od momentu jej triumfu w US Open na początku września. Liderka rankingu WTA w pierwszym spotkaniu pokonała Rebeccę Sramkovą 2:1 (4:6, 6:3, 6:1). Z kolei w ćwierćfinale jej rywalką była Jelena Rybakina. Faworytka pewnie wygrała 6:3 pierwszego seta. W drugim prowadziła już 4:1 w gemach i chociaż tenisistka z Kazachstanu później raz zdołała ją przełamać, to ostatecznie ponownie przegrała 3:6.

Sabalence przytoczono zadziwiającą statystykę. "To trochę szalone!"

Po spotkaniu tenisistce przypomniano, że w 2019 roku właśnie w Wuhan zagrała swój pierwszy mecz przeciwko Rybakinie. Od tamtego spotkania momentu spotkały się ze sobą trzynaście razy, z czego ośmiokrotnie Sabalenka była lepsza.

- W zasadzie nie pamiętam tego pierwszego spotkania, ale Jelena to znakomita zawodniczka i bardzo fajna dziewczyna, z którą zawsze trudno się gra. Mamy bardzo bogatą historię naszej rywalizacji, w której było wiele zaciętych spotkań. Zawsze cieszę się na myśl o meczu z nią, bo zmusza mnie do dania z siebie wszystkiego na korcie - powiedziała po meczu Sabalenka.

- Jestem bardzo zadowolona ze swojej dzisiejszej postawy, zwycięstwa i tego, jak dziś mi kibicowaliście - dodała.

27-latce przytoczono także jej fenomenalną statystykę. Otóż wygrana z Rybakiną była dwudziestym z rzędu triumfem Sabalenki w Wuhan, która zwyciężała w poprzednich dwóch edycjach tego turnieju.

Zapytana o przyczynę tak znakomitej postawy na tamtych kortach, Sabalenka odparła: - Mam wielką więź z chińskimi fanami, czuję się tutaj jak w domu. Prawdę powiedziawszy, to trochę szalone!

W półfinale jej rywalką będzie Jessica Pegula (6. WTA).

- To świetna zawodniczka i zawsze gramy ciężkie spotkania. Jest kolejną tenisistką, z którą mecze zawsze mnie cieszą, bo sprawia, że gram swój najlepszy tenis. Nie mogę się doczekać naszej gry w półfinale - zakończyła najlepsza tenisistka świata.