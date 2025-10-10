WTA Wuhan. O której mecz Świątek - Paolini? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek jest jedną z faworytek do tytułu w Wuhan. "Po załamaniu w końcówce meczu z Navarro w Pekinie Świątek chce się odrodzić" - przekazał Tennis365.com. Nasza zawodniczka nie ma powodów do narzekania, gdyż drabinka turnieju jest dla niej niezwykle korzystna. Najpierw przejechała się po Marie Bouzkovej, a w kolejnym etapie pokonała Belindę Bencić. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (2), 6:4.

Wuhan Open. O której gra Iga Świątek?

Iga Świątek awansowała już do ćwierćfinału zawodów. Jej najbliższą rywalką będzie Jasmine Paolini, z którą jeszcze nigdy dotąd nie przegrała. Obie zawodniczki zmierzyły się siedmiokrotnie i niezależnie od nawierzchni, zawsze lepsza okazywała się wiceliderka światowego rankingu. Ostatni raz zagrały ze sobą niespełna dwa miesiące temu w finale turnieju w Cincinnati. I był to pewny triumf 7:5, 6:4.

Dziennikarz Łukasz Jachimiak wspomniał za to ich ubiegłoroczną rywalizację w Billie Jean King Cup, po której Świątek nie była w stanie utrzymać emocji. - Trener przytulał Igę, a nasza tenisistka ocierała łzę płynącą po policzku - pisał, wspominając scenę z udziałem kapitana reprezentacji Polski i trenera Dawida Celta.

Paolini prezentuje się w Wuhan całkiem nieźle. Choć w pierwszym meczu miała drobne problemy z Yue Yuan, to finalnie wygrała 3:6, 6:4, 6:3. Następnego dnia również musiała dać z siebie wszystko w starciu z Clarą Tauson. Spotkanie było wyjątkowo wyrównane i trudno było wskazać lepszą.

Nagle Dunka zaczęła mieć jednak problemy, z którymi nie była sobie w stanie poradzić. - Tauson czuła dyskomfort i regularnie sprawdzała, czy z udem jest wszystko w porządku - tłumaczył Aleksander Bernard ze Sport.pl. Ostatecznie została zmuszona skreczować pojedynek przy stanie 6:3, 1:6, 1:3.

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini odbędzie się w piątek 10 października. Początek najwcześniej o godz. 13 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2 oraz w internecie na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE