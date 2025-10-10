Sabalenka pokazała, w jakiej jest formie. 85 minut i koniec hitu z Rybakiną

W zeszłym roku Aryna Sabalenka wygrała turniej WTA 1000 w Wuhan, wygrywając w finale 6:3, 5:7, 6:3 z Chinką Qinwen Zheng. Liderka światowego rankingu uchodziła za główną faworytkę podczas tegorocznej edycji, tym bardziej że nie grała we wcześniejszym "tysięczniku" w Pekinie ze względu na lekką kontuzję. W piątkowy poranek czasu polskiego Sabalenka walczyła o awans do półfinału w Wuhan z Kazaszką Jeleną Rybakiną. To zdecydowanie największy hit na etapie ćwierćfinału turnieju WTA 1000.

Sabalenka awansowała do półfinału turnieju w Wuhan. Tak wyglądał hit

Spotkanie Sabalenki z Rybakiną było od początku bardzo wyrównane. Kazaszka świetnie wyglądała przy serwisie, a Białorusinka dobrze korzystała z gry forhendem po skosie. W czwartym gemie Sabalenka doprowadziła do równowagi, natomiast Rybakina utrzymała podanie dzięki asom serwisowym. Wydawało się, że Sabalenka zbliża się do przełamania Rybakiny, gdy było 30:0 po podwójnym błędzie serwisowym Jeleny. Tak się nie stało.

W ósmym gemie pojawiły się dwie szanse dla Sabalenki na przełamanie. Jedną z piłek Rybakina obroniła wolejem przy siatce, ale za drugim razem została przełamana. Sabalenka utrzymała swój serwis i wygrała pierwszego seta 6:3, wykorzystując trzeciego setbola.

Sabalenka miała dwanaście uderzeń kończących, przy ośmiu ze strony Rybakiny. Nieco lepiej wyglądał też jej pierwszy serwis - 59 proc. Białorusinki w porównaniu do 54 proc. Kazaszki.

Drugi set zaczął się od problemów Rybakiny. Choć Jelena odrobiła straty z 0:30 na 30:30, to i tak została przełamana przez Sabalenkę. - Widać, że ta pewność siebie Rybakiny jest odrobinę słabsza, niż wcześniej i to widać. A Sabalenka gra jak natchniona - mówili komentatorzy Canal+ Sport. Po chwili Sabalenka utrzymała podanie i prowadziła 2:0. W piątym gemie Sabalenka przegrywała już 0:40. Wtem wygrała pięć kolejnych punktów i ponownie przełamała Rybakinę.

W następnym gemie Sabalenka po raz pierwszy straciła swój serwis. Rybakina nie wykorzystała pierwszego break pointa, wyrzucając piłkę poza linię. Potem Sabalenka trafiła w siatkę, gdy ruszyła do przodu i chciała zakończyć akcję wolejem. Po stronie Aryny było coraz więcej błędów, a gdy popełniła piąty podwójny błąd serwisowy, głośno krzyknęła.

W ósmym gemie Rybakina miała break pointa na 4:4, natomiast Sabalenka zdołała utrzymać podanie. Ostatecznie Sabalenka dopięła swego, wygrała 6:3, 6:3 i znalazła się już w najlepszej czwórce turnieju WTA 1000 w Wuhan.

Sabalenka zagra w półfinale turnieju w Wuhan z Amerykanką Jessicą Pegulą, która po trzech setach pokonała 2:6, 6:0, 6:3 Czeszkę Katerinę Siniakovą. Drugą z par półfinałowych w Wuhan stworzą lepsze z zawodniczek z par Laura Siegemund - Coco Gauff i Jasmine Paolini - Iga Świątek.