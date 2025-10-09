Iga Świątek znów przeszła do historii. Dołączyła do elitarnego grona

Iga Świątek pokonała Belindę Bencić w dwóch setach 7:6 (2), 6:4. To spotkanie miało dziwny przebieg. Świątek zaczęła bardzo dobrze, potem wpakowała się w kłopoty, ale udało się odwrócić sytuację w tie-breaku. W drugim secie lepiej zachowała się w kluczowych momentach i wywalczyła awans do ćwierćfinału turnieju WTA 100 w chińskim Wuhanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Historyczne osiągnięcia Świątek w Wuhanie. Dołączyła do elity

Iga Świątek debiutuje na drugim z chińskich "tysięczników" i już w swoim pierwszym starcie w Wuhanie notuje co najmniej ćwierćfinał. Ma zatem odnotowany awans do najlepszej ósemki każdego z turniejów rangi WTA 1000. To historyczne osiągnięcie, bowiem udało się to osiągnąć niewielu tenisistkom.

Polka jest dziesiątą zawodniczką, która tego dokonała. Popularny profil na Twitterze "The Tennis Letter" policzył Świątek jako dziewiątą tenisistkę z takim osiągnięciem, zapomniał o Jessice Peguli, która zrobiła to kilka godzin przed Polką, pokonując Jekatierinę Aleksandrową.

Oprócz Świątek i Amerykanki podobnym wyczynem mogą się pochwalić Simona Halep, Angelique Kerber, Swietłana Kuzniecowa, Petra Kvitova, Agnieszka Radwańska, Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka i Caroline Wozniacki. Jest to zatem wąskie, elitarne grono.

Z kolei statystycy z grupy Opta wyliczyłi, że to 25. ćwierćfinał w turniejach WTA 1000 w karierze Świątek. Potrzebowała do tego 41 startów w imprezach tej rangi. To stosunkowo niewiele, a mniej potrzebowały zaledwie dwie tenisistki - Serena Williams (32) i Maria Szarapowa (39).

Wygrana z Bencić była 125. zwycięstwem Świątek w turniejach rangi WTA 1000/Tier I. Potrzebowała do tego 154 spotkań. Tylko trzy legendy potrzebowały do osiągnięcia tego kamienia milowego mniej meczów, licząc od 1990 r. - Steffi Graf (139), Martina Hingis (148) i Serena Williams (152).

Te dane są kolejnym potwierdzeniem, że Iga Świątek jest jedną z najlepszych tenisistek ostatnich lat i regularnie trzeba zaliczać ją do grona pretendentek do wygrania danego turnieju.

Zobacz też: Tylko spójrzcie na ranking WTA po meczu Świątek. Brawo!

W ćwierćfinale w Wuhanie Iga Świątek zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini. Ostatni raz grały ze sobą w finale w Cincinnati, który padł łupem polskiej tenisistki.