Godzina gry w meczu Gauff. Nie było czego zbierać

W pierwszym meczu w turnieju WTA 1000 w Wuhanie Coco Gauff odniosła jedno z najłatwiejszych zwycięstw w swojej karierze, a na pewno najszybsze. Pokonała Moyukę Uchijimę w dwóch setach 6:1, 6:0 w zaledwie 52 minuty. W starciu z Shuai Zhang Amerykanka starała się ponownie narzucić intensywne tempo.

Godzina wystarczyła Gauff do wygranej i awansu

Pierwszy set rywalizacji Gauff z Zhang nie obfitował w długie wymiany. Gauff ze stosunkowo dużą łatwością znajdowała okazje do posłania winnera i bezlitośnie wykorzystywała błędy Chinki. Ta z kolei czasami zmuszała Amerykankę do żmudniejszej pracy w defensywie, ale trzecia rakieta świata prawie zawsze wychodziła z opresji.

Zhang wyglądała lepiej jedynie w pierwszych akcjach meczu. Prowadziła w gemie otwierającym 40:0, ale nie zdołała tego zamknąć. Gauff obroniła serwis, a potem przełamała, budowała sobie przewagę. Raz została przełamana, ale to był zdecydowanie wypadek Amerykanki przy pracy. Gauff wygrała pierwszego seta 6:3 w mniej niż pół godziny.

W drugiej partii Zhang ponownie starała się wywrzeć presję, ale miała spory problem z zamknięciem akcji. Gauff dobrze wyglądała w obronie, ale za to jej serwis stał się niestabilny, nierówny. Zdarzało się jej notować podwójne błędy serwisowe - w całym meczu miała ich aż sześć. Jednak Chinka nie korzystała z tych prezentów, nie miała jak odwrócić sytuacji.

Z biegiem czasu zawodniczkom udzielały się coraz bardziej ekstremalne warunki, gra obu tenisistek stała się chaotyczna, a spotkanie traciło na atrakcyjności. Ale w końcówce Gauff zagrała konsekwentnie, solidnie. To pozwoliło jej zamknąć seta bez większego problemu już w ósmym gemie. Wygrała partię 6:2, cały mecz 2:0 i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Wuhanie.

Ten mecz trwał zaledwie godzinę. To trzeci najkrótszy mecz w karierze Gauff. Te dwa krótsze zagrała w ciągu ostatnich siedmiu dni - z Uchijimą w drugiej rundzie w Wuhanie i z Amandą Anisimovą w półfinale w Pekinie.

Najbliższą rywalką Gauff będzie Niemka Laura Siegemund, która pokonała dziś Magdalenę Fręch.

Turniej WTA 1000 w Wuhanie, trzecia runda:

Shuai Zhang (Chiny, WTA 142.) - Coco Gauff (USA, WTA 3.) 3:6, 2:6