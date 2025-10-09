Oto rywalka Świątek w ćwierćfinale. Polka trafiła na swoją "ulubienicę"

Spodziewaliśmy się, że mecz z Belindą Bencic może nie mieć nic wspólnego ze starciem II rundy z Marie Bouzkovą i tak też właśnie było. Świątek co prawda rozbiła Szwajcarkę w drobny mak w półfinale tegorocznego Wimbledonu (6:2, 6:0). Jednak wcześniej toczyły już ze sobą wyrównane, zacięte pojedynki. Bencic nawet raz pokonała naszą reprezentantkę podczas US Open 2021.

Bencic miała być wyzwaniem i była. Teraz czas na ćwierćfinał!

Samo spotkanie miało dość... nieregularny przebieg. Obie zawodniczki zwłaszcza w pierwszym secie grały falami. Świątek zaczęła mecz od prowadzenia 3:0, potem Bencic dwa razy ją przełamała i serwowała na seta przy stanie 5:4. Ostatecznie Polka się uratowała, wygrywając tę partię po tiebreaku. W drugim secie było na odwrót. To Szwajcarka zaczęła od przełamania, a potem Świątek odpowiedziała dwoma. Na szczęście to drugie było kluczowe i dało jej wygraną w secie 6:4, a co za tym idzie w całym meczu 7:6(2), 6:4. Jeszcze gdy obie panie rywalizowały o ćwierćfinał, organizatorzy ogłosili już rozpiskę meczów w piątek 10 października.

O tej godzinie Świątek i Paolini powalczą o półfinał. Najprawdopodobniej

Na zwyciężczynię polsko-szwajcarskiego starcia, czyli jak się okazało Igę, czekała już w 1/4 finału Jasmine Paolini. Wiemy, że mecz Świątek z Włoszką rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 13:00 czasu polskiego, czyli identycznie jak w przypadku starcia z Bencic. A przynajmniej taki jest obecnie plan. Organizatorzy zaznaczyli "possible slot change", czyli ta godzina może jeszcze ulec zmianie. Jeśli do niej dojdzie, Polka z Włoszką wyjdą na kort nie przed 9:00 czasu polskiego.

Co do samej Jasmine Paolini, Włoszka awans do ćwierćfinału wywalczyła sobie zwycięstwem nad finalistką z Pekinu Clarą Tauson. Dunka musiała skreczować w trzecim secie przy stanie 6:3, 1:6, 1:3 (ze swojej perspektywy) z uwagi na uraz. Dla Świątek to teoretycznie dobre wieści, bo akurat Paolini jest jedną z jej ulubionych rywalek. Ma z nią bilans meczów bezpośrednich 6:0. Zapraszamy oczywiście na relację tekstową na żywo z tego starcia na Sport.pl oraz do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.