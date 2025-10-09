Powrót na stronę główną
Dramat na meczu Świątek. Fatalne obrazki
Iga Świątek gra z Belindą Bencic w 1/8 finału turnieju WTA w Wuhan. Świetnie zapowiadające się spotkanie nie spotkało się jednak z zainteresowaniem lokalnej publiczności. Wokół kortu można było zauważyć mnóstwo wolnych miejsc. Ani brak żadnych innych trwających pojedynków, ani dobra pora rozgrywania tego meczu nie przyciągnęło ludzi na trybuny. Frekwencja okazała się nadspodziewanie niska.
Puste trybuny na meczu Igi Świątek
Mecz Belindy Bencic (15. WTA) z Igą Świątek zapowiadał się znakomicie, i niezwykle zacięty pierwszy set był tego dowodem. Wiceliderka światowego rankingu prowadziła już 3:0, jednak niespodziewanie zaczęła popełniać błędy, czym pozwoliła rywalce na aż dwa przełamania. W kluczowym momencie Szwajcarka pogubiła się, nie utrzymała swojego serwisu, a następnie dała się pokonać w tie-breaku.

Hit gwiazdy... bez publiki

Takich emocji powinni doświadczyć liczni chińscy kibice. Powinni, bo na trybunach w Wuhan nie zebrało się ich zbyt wielu. W trakcie relacji łatwo było zauważyć liczne puste krzesełka. Był to niezwykle przykry widok - dwie znakomite sportsmenki walczą zaciekle o kolejne gemy, a ogląda to ledwie garstka zainteresowanych fanów. Daje to bardzo złe świadectwo organizatorom turnieju, którzy nie podołali w należytej promocji meczów. 

W końcu spotkanie Świątek - Bencic według rozkładu rozpocząć się miało o 19:10 miejscowego czasu. Wydawałoby się, że wieczorna godzina, połączona ze znanymi, renomowanymi tenisistkami przyciągnie na trybuny wielu kibiców. Tym bardziej, że gdy Polka rozpoczynała pierwszego gema, na kortach w Wuhan nie trwał żaden inny mecz - ani singlowy, ani deblowy. Stało się jednak inaczej, co doskonale było widać podczas transmisji.

Na zwyciężczynię meczu Belindy Bencic z Igą Świątek czeka już Jasmine Paolini. Awansowała ona do ćwierćfinału turnieju w Wuhan po kreczu Dunki Clary Tauson przy stanie 3-6, 6-1, 3-1 dla Włoszki.

