Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tylko spójrzcie na ranking WTA po meczu Świątek. Brawo!
Aryna Sabalenka kontra Iga Świątek. Fani i eksperci z uwagą śledzą sytuację obu zawodniczek w rankingu WTA. Tak wygląda on po wygranej Polki w 1/8 finału turnieju w Wuhan z Belindą Bencic.
Fot. Eduardo Munoz / REUTERS

Iga Świątek (2. WTA) jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Wuhan. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych pokonała 7:6 (7:2), 6:4 w 1/8 finału Szwajcarkę Belindę Bencic (15. WTA). Początek meczu należał do Polki, która błyskawicznie prowadziła 3:0. Rywalka szybko jednak odrobiła straty. Potem Szwajcarka nie wykorzystała prowadzenia 5:4 i swojego serwisu, doszło do tie-breaku, w którym dominowała Świątek (wygrała go 7-2). O losach drugiego seta zadecydowało przełamanie na korzyść Polki przy stanie 3:3.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek goni Arynę Sabalenkę w rankingu WTA

Przed meczem Świątek - Bencic Polka zajmowała drugie miejsce w rankingu WTA Live i do liderki Aryny Sabalenki traciła 1552 punkty. Dzięki wygranej nad Szwajcarką Świątek zdobyła do rankingu 95 punktów. Dzięki temu jej strata do Sabalenki wynosi teraz 1457 punkty. 

Świątek, jeśli wygrałaby turniej w Wuhan, to w rankingu WTA miałaby 9553 punkty. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Coco Gauff (6993 pkt). 

Świątek w ćwierćfinale zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini (8. WTA). Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Zobacz także: Nie do wiary, co zrobiła Fręch. Było 4:1 i nagle zwrot. Przecieraliśmy oczy

Tak wygląda ranking WTA Live: 

  1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 10225
  2. Iga Świątek - 8768
  3. Coco Gauff (USA) - 6993
  4. Amanda Anisimova (USA) - 5934
  5. Jessica Pegula (USA) - 4748
  6. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4643
  7. Madison Keys (USA) - 4550
  8. Jasmine Paolini (Włochy) - 4156
  9. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4005
  10. Jekatierina Aleksandrowa (Rosja) - 3158

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe