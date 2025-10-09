Tylko spójrzcie na ranking WTA po meczu Świątek. Brawo!

Iga Świątek (2. WTA) jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Wuhan. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych pokonała 7:6 (7:2), 6:4 w 1/8 finału Szwajcarkę Belindę Bencic (15. WTA). Początek meczu należał do Polki, która błyskawicznie prowadziła 3:0. Rywalka szybko jednak odrobiła straty. Potem Szwajcarka nie wykorzystała prowadzenia 5:4 i swojego serwisu, doszło do tie-breaku, w którym dominowała Świątek (wygrała go 7-2). O losach drugiego seta zadecydowało przełamanie na korzyść Polki przy stanie 3:3.

Iga Świątek goni Arynę Sabalenkę w rankingu WTA

Przed meczem Świątek - Bencic Polka zajmowała drugie miejsce w rankingu WTA Live i do liderki Aryny Sabalenki traciła 1552 punkty. Dzięki wygranej nad Szwajcarką Świątek zdobyła do rankingu 95 punktów. Dzięki temu jej strata do Sabalenki wynosi teraz 1457 punkty.

Świątek, jeśli wygrałaby turniej w Wuhan, to w rankingu WTA miałaby 9553 punkty. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Coco Gauff (6993 pkt).

Świątek w ćwierćfinale zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini (8. WTA). Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tak wygląda ranking WTA Live: