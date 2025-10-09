Tak Świątek nazwała Paolini. Było już po meczu, gdy zaczęła o niej mówić

Dla Szwajcarki ten mecz mógł być rewanżem za dotkliwą porażkę 2:6, 0:6 w półfinale Wimbledonu. Świątek na początku spotkania pokazała, że nie będzie to łatwe zadanie i szybko wyszła na prowadzenie 3:0. Okazało się jednak, że to wcale nie był dla niej spacerek jak po londyńskiej trawie. Bencic powróciła do gry, a pierwszy set rozstrzygnął się dopiero w tie breaku. Tam lepsza 7:2 okazała się Świątek. O losach drugiej partii zadecydowało przełamanie przy stanie 3:3. Polka odebrała serwis rywalce i ostatecznie wygrała mecz 7:6, 6:4.

Świątek po wygranej z Bencic: Było dziś niezwykle ciężko

Po spotkaniu Iga Świątek zagrała głos w rozmowie na korcie. "Co było kluczem, że była lepsza od rywalki w pierwszej partii" - spytał dziennikarz.

- Było dziś niezwykle ciężko, widać to najlepiej po stadionowym zegarze. W starciach z Bencic musisz dyktować warunki i być solidną i ja taką byłam. Nie tylko w pierwszym secie, w którym miałam duże problemy, bo Bencic prowadziła 5:4 i serwowała, ale w całym meczu - przyznała Świątek.

Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie Włoszka Jasmine Paolini, która pokonała Clarę Tauson (3:6, 6:1, 3:1/krecz). Polka bardzo pochwaliła Włoszkę.

- Gra niesamowity tenis, to wojowniczka, to zawodniczka, z którą mierzyłam się w finale turnieju w Cinccinati. Będę jednak gotowa na Jasmine, ale spodziewam się trudnego pojedynku - dodała Polka.

Dziennikarz poprosił też, by coś powiedziała do kibiców, którzy zgromadzili się na trybunach.

- Dziękuje Wam. To zawsze jest miło i sympatycznie, kiedy słyszę swoje imię i nazwisko - przyznała.

Relacja na żywo z meczu Świątek - Paolini na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.