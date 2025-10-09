Mistrzyni z Pekinu wyrzucona z Wuhan! Hit nad hity

Linda Noskova w ostatnich tygodniach przekraczała oczekiwania ekspertów. W poprzednim turnieju WTA rozgrywanym w Pekinie dotarła aż do finału, gdzie, w meczu pełnym zwrotów akcji, uległa Amerykance Amandzie Anisimowej 0-6, 6-2, 2-6. Czeszka w pomeczowej wypowiedzi przyznała, że był to przełomowy występ w jej karierze.

W ostatnim rankingu WTA awansowała na najwyższe w karierze 17 miejsce. Również turniej w Pekinie rozpoczął się po myśli Noskovej. Najpierw pokonała, choć nie bez problemów, Julię Putincewą, a wczoraj już z większym spokojem poradziła sobie z Naomi Osaką. Ciągła gra musiała się jednak odbić na postawie Czeszki.

W gorszym nastroju ze stolicy Chin wyjeżdżała Jelena Rybakina (9. WTA). W 1/16 finału niespodziewanie uległa Niemce Evie Lys. Kilka dni przerwy najwidoczniej pomogło Kazaszce. Wczoraj zwyciężyła z Rumunką Jaqueline Cristian 6-4, 6-3.

Pewnie od początku

Od początku spotkania przeważała Rybakina. Swoje gemy serwisowe wygrywała pewnie, a przy serwisie Noskovej co i rusz zmuszała ją do gry na przewagi. Czeszka nie wytrzymała ciągłego naporu rywalki w ósmym gemie, a chwilę później Kazaszka zamknęła pierwszego seta.

Obraz spotkania nie zmienił się w drugiej partii. Już w pierwszym gemie Noskova straciła swoje podanie, i okazało się to kluczowe w kontekście całego spotkania. Rybakina przy własnym serwisie grała rewelacyjnie! Nie musiała bronić ani jednego break pointa, a mecz zakończyła efektownym asem serwisowym.

Tym samym Jelena Rybakina zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Jej rywalką będzie liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka. W innym dzisiejszym spotkaniu pokonała Ludmiłę Samsonową 6-3, 6-2.