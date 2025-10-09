Mecz Igi Świątek już "rozstrzygnięty". Poszło w świat

Iga Świątek awansowała już do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała 6:1, 6:1 Czeszkę Marie Bouzkovą. W Chinach tenisistki mają do czynienia z ogromnym upałem, co sprawia, że niektóre zawodniczki skarżyły się już na udar słoneczny - jak Jelena Ostapenko - czy kreczowały swoje spotkania. - Mam tylko nadzieję, że nasze mecze będą zaplanowane w godzinach, w których dziewczyny będą mogły rywalizować, a nie umierać na korcie - mówiła Świątek po meczu z Bouzkovą.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Świątek faworytką w meczu z Bencić. "To daje jej przewagę"

W kolejnej rundzie turnieju w Wuhan Świątek zagra z Belindą Bencić. Szwajcarka awansowała do trzeciej rundy bez gry, ponieważ Belgijka Elise Mertens wycofała się z turnieju ze względu na kontuzję. Świątek zagra z Bencić po raz szósty w karierze. Jedyna porażka Polki to mecz z czwartej rundy US Open w 2021 r., w którym Bencić wygrała 7:6 (12), 6:3. Jak może wyglądać ich spotkanie w Wuhan?

Wszystkie portale uważają Świątek za faworytkę tego spotkania. "Świątek zabrakło sił w starciu z Emmą Navarro w Pekinie w zeszłym tygodniu. Pomimo ciężkiej pracy, nie udało jej się awansować do kolejnej rundy. Iga debiutuje w Wuhan i będzie chciała zaznaczyć swoją obecność. Bencić musi dobrze wystartować w meczu ze Świątek i jest bardzo zdolna do tego, by awansować. Bencić wydaje się być w solidnej formie, ale imponujący bilans Świątek daje jej przewagę" - pisze portal sportskeeda.com.

"Świątek przystąpi do meczu jako zdecydowana faworytka, biorąc pod uwagę jej obecną formę, przewagę w bezpośrednich pojedynkach i fakt, że nie przegrała meczu ze Szwajcarką od czterech lat. Bencić, gdy ma dobry dzień, będzie w stanie dać Polce popalić. Zwycięstwo Szwajcarki wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Świątek wygra ten mecz w trzech setach" - zauważa portal profootballnetwork.com.

Zobacz też: Tak Rybakina przywitała się z Wuhan. 84 minuty i koniec

"Iga Świątek ma świetny bilans w meczach z Bencić i przeczuwamy, że w czwartek odniesie kolejne zwycięstwo. Zdolności defensywne Bencić nieco osłabły, a głębia uderzeń Świątek z głębi kortu może być zbyt silna. Jeśli Świątek poprawi swój drugi serwis, który w drugiej rundzie miał 44 proc. skuteczności, Bencić będzie miała bardzo mało okazji do gry" - podsumowuje theplayoffs.news.

Bencić wygrała tylko jeden turniej w tym sezonie. Mowa o zawodach WTA 500 w Abu Dhabi, gdzie Szwajcarka pokonała w finale 4:6, 6:1, 6:1 Amerykankę Ashlyn Krueger. Najlepszy wynik Bencić w turniejach wielkoszlemowych w tym sezonie to półfinał Wimbledonu. Tam lepsza od Szwajcarki okazała się... Świątek (2:6, 0:6).

Relacja tekstowa na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencić od około godz. 13:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.