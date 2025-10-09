We wtorek Iga Świątek rozbiła Marie Bouzkovą z Czech 6:1, 6:1, a dzień później Szwajcarka Belinda Bencic w ogóle nie musiała wychodzić na kort, bo Belgijka Elise Mertens poddała mecz walkowerem. W czwartek Świątek (2. WTA) i Bencic (15.) zmierzyły się w walce o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhanie.

Nasza tenisistka świetnie rozpoczęła, trafiając pierwszym serwisem, a na koniec posłała asa. - Wzorowo, nie dało się tego meczu lepiej zacząć - przyznał komentujący Dawid Celt. Po chwili było już 3:0, bo najpierw Polka zakończyła akcję efektownym wolejem, a potem pojawiły się błędy ze strony Szwajcarki.

Bencic wydawała się bardzo niecierpliwa, irytowała ją każda pomyłka. Gdy zepsuła forhend - bo chciała zagrać przeciw nogom Igi, a trafiła w siatkę - to uderzyła ze złości rakietą o but. Nasza tenisistka była dokładniejsza, ale tylko do czasu.

Szalony pierwszy set

Zaczęło się od podwójnego błędu serwisowego Polki, a Szwajcarka stała bardzo blisko kortu, próbowała w każdej wymianie przejmować inicjatywę. Świątek nieco rozregulował się celownik, rywalka posłała na koniec kapitalny winner z returnu i po chwili było już 3:3.

- Za duży pospiech i przez to więcej błędów. Robi się niebezpiecznie - wskazał Dawid Celt. Tuż po tym Belinda Bencic raz jeszcze przełamała Igę Świątek. Szwajcarka odnalazła rytm w tym pojedynku, wiele razy atakowała faworytkę. Przy stanie 5:4 serwowała, by zamknąć pierwszą partię. Nasza zawodniczka powoli zaczynała się irytować, rozłożyła szeroko ręce patrząc w kierunku swojego teamu. Wynik wymykał jej się z rąk.

Po chwili Polka zaprezentowała się jednak lepiej, nie pozwoliła rywalce wygrać partii 6:4. Duża w tym też zasługa Szwajcarki, która zaczęła mylić się na potęgę. - Bencic nie wytrzymała ciśnienia - zauważyli komentatorzy Canal+ Sport. Było 30:30, dwa punkty od wygrania seta, ale Bencic wyrzuciła kolejne forhendy. Nie mogła uwierzyć, że wypuściła taką szansę.

Ostatecznie doszło do tie-breaka, w którym Polka okazała się lepsza. Odskoczyła na 3:0, ale Bencic nie zamierzała się poddać. Znów zagrała przeciw nogom przeciwniczki, ale tym razem skutecznie i było już tylko 4:2 dla Igi, a do tego serwis Szwajcarki.

Wtedy jednak wiceliderka rankingu popisała się kapitalnym returnem, który dał punkt. Zamiast 4:3 widzieliśmy na tablicy wyników 5:2. Iga zdobyła jeszcze dwa punkty i po 72 minutach mogła cieszyć się ze zwycięstwa w otwierającej partii. W końcówce kilka razy krzyknęła swoje słynne "Jazda!". Odetchnęliśmy, bo mimo zwrotów akcji, to nasza tenisistka wyszła na prowadzenie.

Iga Świątek w ćwierćfinale!

Na starcie drugiego seta Iga Świątek musiała odrabiać straty. Belinda Bencic wróciła na kort z dużym animuszem, atakowała Polkę w wymianach. Nasza zawodniczka wyglądała na nieco przygaszoną, przegrywała 0:2. Szybko jednak pozbierała się, przełamując rywalkę do zera (2:2). To był jeden z najlepszych gemów faworytki w całym meczu. - Podniosła poziom gry, dużo intensywniejsza gra - zauważyli komentatorzy.

Po chwili Świątek znów przełamała Bencic, grając bardzo agresywnie, ale z większym marginesem błędu. Jej uderzenia lądowały nieco dalej od linii końcowej, a jednocześnie nadal głęboko. Szwajcarce nie pomógł serwis i przegrywała 3:4. A po chwili było już 3:5 z jej perspektywy. Faworytka posłała kolejnego asa, dobrze zamknęła akcję przy siatce.

Na koniec Świątek udźwignęła presję, gdy serwowała, by zakończyć mecz. Pierwszy raz w karierze występuje w tej chińskiej imprezie i jest już w najlepszej "ósemce". Nie był to może najlepszy jej występ w tym sezonie, ale pamiętajmy, że końcówka roku jest wymagająca, Polka ma w nogach już ponad 70 spotkań rozegranych w 2025. Jej czwartkowe starcie z Belindą Bencic trwało 128 minut. Szwajcarka zagrała na pewno lepiej niż w ostatnich tygodniach, ale to Polka w decydujących momentach była skuteczniejsza. Brawa zwłaszcza za to, jak podniosła się po stracie przewagi w pierwszej partii.

Warto też docenić serwis naszej tenisistki w tym meczu. Z jednej strony trzykrotnie została przełamana, z drugiej wielokrotnie podanie pomagało jej zdobyć ważne punkty. Mogła liczyć na kilka asów, Bencic nie czytała najlepiej jej pierwszego serwisu.

W ćwierćfinale w Wuhanie Iga Świątek będzie mierzyć się z Jasmine Paolini (8. WTA). W starciu z Włoszką Dunka Clara Tauson (12.) skreczowała przy stanie 6:3, 1:6, 1:3. Warto dodać, że Paolini rywalizuje z Jeleną Rybakiną o ostatnie miejsce gwarantujące występ w kończącym sezon Turnieju Mistrzyń. Impreza WTA Finals będzie odbywać się od 1 do 8 listopada w arabskim Rijadzie. Transmisje z turniejów kobiecego tenisa w Canal+ Sport, relacje w Sport.pl.