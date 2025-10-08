Dla Igi Świątek mecz z Marie Bouzkovą był dokładnie tym, czym miał być od samego początku. Przetarciem przed większymi wyzwaniami. Polka rozbiła Czeszkę 6:1, 6:1, co wielu ekspertów, także zagranicznych, przewidywało już przed meczem. Bouzkova nie jest zbyt mocno uderzającą zawodniczką. Jej styl pasuje naszej reprezentantce, więc skończyło się pogromem. Teraz czas na III rundę, a w niej poprzeczka idzie do góry.

Bencic może narobić Świątek kłopotów

Świątek napotka w niej bowiem Belindę Bencic. Polka nie zmęczyła się co prawda za bardzo przeciwko Bouzkovej, ale bardziej wypoczęta i tak będzie Szwajcarka. Ona bowiem awans dostała za darmo, bo jej rywalka Elise Mertens wycofała się z rywalizacji z uwagi na uraz pleców. Wcześniej w I rundzie Bencic gładko pokonała Donnę Vekić 6:2, 6:2. Szwajcarka w przeszłości nieraz stawiała trudne warunki naszej reprezentantce. Ich ostatnie starcie w półfinale Wimbledonu skończyło się co prawda masakrą (6:0, 6:2 dla Igi). Jednak wcześniej była choćby mordercza trzysetówka na Wimbledonie 2023, czy porażka Polki z Bencic podczas US Open 2021.

Oto godzina meczu Świątek - Bencic!

Świątek i Bencic ruszą do boju o ćwierćfinał w Wuhan w czwartek 9 października, a teraz wiemy już, o której godzinie. Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 19:00 czasu lokalnego (godz. 13:00 w Polsce - przyp. red.). Zapraszamy rzecz jasna do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zwyciężczyni meczu Świątek - Bencic w ćwierćfinale zagra z meczu, w którym na pewno zobaczymy Clarę Tauson. Dunka jeszcze czeka na swoją przeciwniczkę w III rundzie. Będzie to albo Jasmine Paolini, albo Yue Yuan. Przypomnijmy, że w III rundzie jest już także Magdalena Fręch. Polka niespodziewanie ograła w środowy poranek Karolinę Muchovą i teraz powalczy o 1/4 finału z Laurą Siegemund.