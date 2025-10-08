Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Świątek kontra Sabalenka. Tak wygląda ranking WTA po ostatnim meczu
Świątek kontra Sabalenka! Kibice z uwagą śledzą sytuację obu zawodniczek w rankingu WTA. Białorusinka walczy w Wuhan, by Iga Świątek zanadto się nie zbliżyła. Rebecca Sramkova jednak nie postanowiła jej tego ułatwiać. Dość niespodziewanie wygrała w pierwszym secie i walczyła o wyeliminowanie pierwszej rakiety świata. Tak prezentuje się ranking WTA live po tym meczu.
Aryna Sabalenka
Screen - https://x.com/WTA/status/1975835665200771553

Aryna Sabalenka wraca na kort po US Open, gdzie wywalczyła swój czwarty wielkoszlemowy tytuł. Białorusinka zdecydowała się na turniej w Wuhan, bo tam broni punktów za ostatni tytuł. W sumie pierwsza rakieta świata wygrała trzy turnieje z rzędu i ma bilans 17:0. Teraz walczy o czwarte zwycięstwo w Chinach.

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Zaskakujący początek meczu Sabalenki

Jej rywalką w 1/16 finału była Rebecca Sramkova, czyli 68. rakieta świata. Nic więc dziwnego, że to Aryna Sabalenka była faworytką tego starcia. Jednak od początku ten mecz miał zaskakujący przebieg. Białorusinka miała problemy z utrzymaniem swojego podania, przez co przegrywała 1:3 po dwóch przełamaniach przez rywalkę. Później ustabilizowała swój serwis, ale miała problemy z przełamaniem powrotnym. Ostatecznie jej się to nie udało i poległa w pierwszym secie 4:6.

W drugiej partii Sabalenka wzięła się w garść, ale Sramkova nie zamierzała oddawać jej punktów bez walki. Po wielu wymianach na początku Białorusinka wyszła na prowadzenie 3:1. Ostatecznie pierwsza rakieta świata szybko wyrównała, wygrywając drugiego seta 6:3. W decydującej partii więcej zimnej krwi zachowała Sabalenka, która wygrała ją 6:1. Zwyciężczyni tego meczu zagra w 1/8 finału z Ludmiłą Samsonovą, która pokonała Sofię Kenin 2:1.

Zobacz też: Kosmiczny wyczyn Świątek! Tego nie było od ponad 30 lat

Ranking WTA live po meczu Aryna Sabalenka - Rebecca Sramkova:

Dzięki temu zwycięstwu Aryna Sabalenka ma 10130 pkt i odzyskuje kolejne "oczka". Po meczu z Rebeccą Sramkovą "odskoczyła" Idze Świątek na 1457 pkt. Przypomnijmy, że Polka ma 8673 pkt i niedługo zagra o ćwierćfinał z Belindą Bencić.

  • 1. Aryna Sabalenka - 10130 pkt
  • 2. Iga Świątek - 8673 pkt
  • 3. Coco Gauff - 6993 pkt
  • 4. Amanda Anisimova - 5934 pkt
  • 5. Jessica Pegula - 4653 pkt
  • 6. Mirra Andriejewa - 4643 pkt
  • 7. Madison Keys - 4450 pkt
  • 8. Jasmine Paolini - 3951 pkt
  • 9. Jelena Rybakina - 3898 pkt
  • 10. Jekaterina Alexandrowa - 3158 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe