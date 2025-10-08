Powrót na stronę główną
Oto ranking WTA. Fręch gra dalej, gwiazda tenisa odpadła!
Magdalena Fręch sprawiła sensację w Wuhan i wyeliminowała Karolinę Muchovą. Czeszka nie dała rady rozegrać całego spotkania i musiała kreczować. Dzięki temu zwycięstwu Polka dopisała sobie kolejne punkty do rankingu WTA. Tak wygląda sytuacja po tym meczu.
Magdalena Fręch
Screen Canal+ Sport

Magdalena Fręch zanotowała kolejne zwycięstwo w turnieju WTA Wuhan. W 1/16 finału mierzyła się z Karoliną Muchovą. Polka bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie, od zwycięstwa 7-1 w tie-breaku pierwszego seta (7:6). W drugim równie kapitalnie sobie radziła, bo prowadziła już 4:1. Jednak coś było nie tak ze zdrowiem Czeszki, która ostatecznie kreczowała. Pierwszy set był bardzo wyczerpujący, gdyż trwał ponad godzinę.

Magdalena Fręch awansowała w rankingu WTA

Dzięki temu zwycięstwu Magdalena Fręch podreperowała swój ranking. Niecały rok temu plasowała się na 22. miejscu, ale ostatnio straciła trochę punktów - wcześniej odpadła w pierwszej rundzie w Pekinie (wrzesień), w drugiej rundzie w Guadalajarze (wrzesień), a w sierpniu dotarła do 1/16 US Open, gdzie poległa z Coco Gauff.

To sprawiło, że w najnowszym rankingu była dopiero na 53. miejscu. Przed turniejem w rankingu live odjęto jej kolejne punkty, co oznaczało, że spadła na 68. lokatę z dorobkiem 996 "oczek". Po triumfie z Karoliną Muchovą podreperowała sobie ranking i awansowała na 63. miejsce i 1051 pkt na koncie.

Ranking WTA: Iga Świątek goni Arynę Sabalenkę

Za to Iga Świątek odrobiła część strat do Aryny Sabalenki. W rankingu WTA Live Białorusinka ma 10020 pkt, gdyż odjęto jej 990 pkt za zwycięstwo w turnieju w Wuhan. Z kolei Polka, która pierwszy raz bierze udział w tej rywalizacji, tylko zyskuje i jest już na plusie 120 "oczek". Obecnie, przed starciem z Belindą Bencić, Polka ma na swoim koncie 8673 pkt. Oznacza to, że raszynianka traci do Białorusinki 1347 pkt.

Jeśli chodzi o inne Polki, to nie jest kolorowo. Magda Linette, która przegrała z Antonią Ruzić plasuje się na 56 pozycji.

Ranking WTA live po meczu Magdaleny Fręch z Karoliną Muchovą:

  • 1. Aryna Sabalenka - 11020 pkt
  • 2. Iga Świątek - 8673 pkt
  • 3. Coco Gauff - 6883 pkt
  • 4. Amanda Anisimova - 5934 pkt
  • 5. Jessica Pegula - 4653 pkt
  • 6. Mirra Andriejewa - 4643 pkt
  • 7. Madison Keys - 4450 pkt
  • 8. Jasmine Paolini - 3951 pkt
  • 9. Jelena Rybakina - 3898 pkt
  • 10. Jekaterina Alexandrowa - 3158 pkt

...

  • 56. Magda Linette - 1089 pkt
  • 63. Magdalena Fręch - 1051 pkt

