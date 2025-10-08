Rywalka Świątek opuściła Rosję. Teraz przegrywa, a Rosjanie świętują

"Prawda jest taka, że doszłam do ściany i nie mogę tego kontynuować. Potrzebuję przerwy. Przerwy od monotonnej codziennej harówki w tourze, walizek, wyników, presji, tych samych twarzy (przepraszam, dziewczyny), wszystkiego, co wiąże się z tym życiem. Harmonogram jest zbyt napięty, psychicznie i emocjonalnie jestem u kresu sił i niestety nie jestem sama" - to fragment wpisu Darii Kasatkiny z Instagrama.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Odnieśli się do słów Kasatkiny. "Radość wyparowała"

Rosjanka reprezentująca Australię zasugerowała, że kalendarz w tourze jest przepełniony. Wcześniej sezon zakończyły bowiem również m.in. Elina Svitolina i Beatriz Haddad Maia. Kasatkina wyznała również, że wpływ na jej złe samopoczucie ma stres emocjonalny i psychiczny związany ze zmianą obywatelstwa. Przypomniała ponadto, że nie widziała się z tatą od czterech lat.

Kasatkina zajmuje obecnie 19. miejsce w rankingu WTA, a w Azji kompletnie jej się nie wiodło. W Seulu oraz Pekinie przegrywała swoje pierwsze mecze.

Na jej wpis zareagował jeden z największych rosyjskich portali sport.ru. W artykule wypomniano jej, że od kiedy reprezentuje Australię, to nie jest sobą na korcie, a jej wyniki są dalekie od oczekiwań. "Radość z gry dla Australii wyparowała" - napisano, analizując słowa Kasatkiny.

Uszczypliwości w stronę tenisistki. "Próbowała pokazać"

Na tym się nie skończyło. Już na samym początku sport.ru podkreślił, że Kasatkina teraz mówi o tym, iż jest rozbita, a jeszcze wcześniej promieniowała szczęściem przy atakowaniu Rosji i pochwałach dla Australii.

"Wiosną, po zdobyciu prawa do reprezentowania Australii na światowych kortach, Kasatkina publicznie próbowała pokazać, że dosłownie promienieje szczęściem, hojnie obsypując komplementami swój nowy kraj, nie zapominając jednocześnie o krytyce starego. Mówiła, że w Rosji nie da się żyć swobodnie, a w Australii ludzie są życzliwsi, niebo jaśniejsze, a Australijczycy kibicują swoim tenisistom lepiej niż ktokolwiek inny na świecie. Nawet proste ogłoszenie komentatorów, że Daria gra dla Australii, wywołało uśmiech na jej twarzy" - dodano.

Według Rosjan jednym z niewielu sposobów na polepszenie sytuacji u Kasatkiny jest... naprawienie jej relacji z ojczyzną.

"Prawdopodobnie będzie musiała całkowicie skupić się na tenisie, a jednocześnie złagodzić medialny konflikt ze swoim byłym krajem" - zakończono.

Czytaj także: Czechy reagują po meczu Świątek - Bouzkova

Kasatkina wygrała dotychczas 8 turniejów rangi WTA. W przeszłości była klasyfikowana w czołowej dziesiątce rankingu. W szczytowym momencie zajmowała 8. lokatę. Wielokrotnie grała z najlepszymi tenisistkami świata, w tym z Igą Świątek. W tym przypadku jej bilans nie jest korzystny (1 wygrana i 6 porażek).