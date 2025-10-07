Po porażce w Pekinie Iga Światek udała się do Wuhan. W meczu drugiej rundy pokonała Marie Bouzkovą 6:1, 6:1. "Od początku na korcie czuła się bardzo pewnie i w drugiej rundzie nie dała szans 41. w światowym rankingu Marii Bouzkovej. Pokonała ją w zaledwie 80 minut" - relacjonował Błażej Winter na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Czeskie media wprost o meczu Świątek - Bouzkova: "Nie miała szans"

Jak zauważył Dominik Senkowski ze Sport.pl - to zwycięstwo było już 68. wygranym meczem na starcie turnieju rangi WTA. "Ostatni raz przegrała taki pojedynek w sierpniu 2021, gdy w drugiej rundzie uległa Tunezyjce Ons Jabeur 3:6, 3:6. Jak przypominał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl, to najlepsza seria od Moniki Seles, która w latach 1990-1996 wygrała w 64 kolejnych meczach otwarcia różnych turniejów" - czytamy.

Kibice, komentatorzy, ani dziennikarze nie mieli wątpliwości, kto był zdecydowanie lepszy w tym meczu. Nawet czeskie media piszą wprost, że "Bouzkova nie miała szans w starciu z Igą Świątek" - czytamy w serwisie tenisovysvet.cz.

"Czeska tenisistka przegrała z faworytką Polski Igą Świątek w dwóch setach 1:6, w ciągu godziny i 19 minut" - dodano.

"Świątek poprawiła się w tym roku"

Więcej na ten temat rozpisał się tenisportal.cz, który - podobnie jak konkurencja - przyznał, że Bouzkova "nie zaskoczyła" w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan i nie powtórzyła zwycięstw jej rodaczek - Karoliny Muchovej i Lindy Noskovej. "Bouzkova nie dorównywała od początku agresywnie grającej Świątek i nie nadążała za jej presją. (...) Również w drugim secie Czeszka była znacznie gorszą zawodniczką. Straciła serwis już w pierwszym gemie i ponownie w piątym" - opisywali.

Zobacz też: Tak wygląda ranking WTA po tym, co Świątek zrobiła w Wuhan

Czesi pochwalili także Igę Światek, która wcześniej pokonała Marie Bouzkovą podczas French Open 2024. "Pomimo szybszej nawierzchni wynik był bardziej jednoznaczny. Właśnie w tych warunkach Świątek poprawiła się w tym roku. Udało jej się przebić na trawie, gdy wygrała Wimbledon, a w drugiej połowie sezonu dodała do tego dwa tytuły z twardych nawierzchni, triumfując w Cincinnati i niedawno w Seulu" - czytamy.

Porażkę czeskiej tenisistki odnotował też portal Idnes.cz. - Bouzkova nie miała szans ze Świątek. Tylko raz w meczu utrzymała serwis. Była numer jeden na świecie i zwyciężczyni sześciu turniejów Wielkiego Szlema odniosła swoje 60. zwycięstwo w sezonie w godzinę i 19 minut - zaznaczono.

Serwis podkreśla, że Iga Świątek startuje w Wuhan po raz pierwszy i chce zmniejszyć przewagę Aryny Sabalenki, która jest niepokonaną trzykrotną mistrzynią i obrończynią tytułu. W trzeciej rundzie Polka zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Elise Mertens - Belinda Bencic.