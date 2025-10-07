Druga część sezonu 2025 jest dla Świątek znacznie lepsza niż pierwsza, ale nasza tenisistka wciąż prezentuje dość mieszaną i nieregularną formę. Co prawda wygrała niedawne zawody w Seulu, ale niedługo później niespodziewanie przegrała z Emmą Navarro w Pekinie - i to w dość kiepskim stylu (w ostatnim secie pojedynku z Amerykanką padł wynik 0:6). Jej sytuacja w rankingu WTA jest jednak coraz lepsza - z tego względu, że rok temu ominęła większość turniejów po US Open i teraz nie musi bronić zbyt wielu punktów.

Tak Świątek może wyprzedzić Sabalenkę. Wszystko jasne

Choć jeszcze kilka miesięcy temu Polka (przed Wimbledonem) znajdowała się chwilowo na dopiero siódmym miejscu w światowym zestawieniu, tak obecnie jest już w nim druga. Do Sabalenki traci natomiast "tylko" 2457 oczek. W tym momencie obie zawodniczki rywalizują w zawodach WTA w Wuhan. Z tą różnicą, że Świątek nie broni żadnych punktów i może "na czysto" zdobyć ich aż 1000, a Białorusinka... rok temu wygrała ten turniej, więc pod kątem rankingu nie ma nic do zyskania.

Jak policzył portal "Tennis365": w sytuacji, w której Świątek wygra rywalizację w Wuhan, będzie miała na koncie 9553 punktów. Dorobek Sabalenki w teorii może natomiast zmniejszyć się do tylko 10020 oczek - jeśli odpadnie już w drugiej rundzie turnieju. Żeby mieć pewność utrzymania ponad tysiąca oczek przewagi nad Polką, 27-latka będzie potrzebowała awansu do finału (wtedy jej licznik pokaże 10660).

Innymi słowy: Świątek naprawdę może w Wuhan sporo namieszać. A po azjatyckim tournee czeka nas jeszcze WTA Finals, w którym rok temu Polka odpadła w grupie, a Sabalenka grała w 1/2. Warto będzie uważnie śledzić rywalizację w kobiecym tourze.