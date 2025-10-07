Jaka będzie reakcja Igi Świątek na niepowodzenie w Pekinie? To główne pytanie przed startem rywalizacji Polki w Wuhan. Nasza najlepsza tenisistka w stolicy Chin przegrała w 1/8 finału z Emmą Navarro, choć trafniej byłoby powiedzieć, że Świątek po prostu wręczyła Amerykance zwycięstwo (70 niewymuszonych błędów!). To już jest jednak przeszłość, trzeba o tamtym meczu zapomnieć. Szczególnie iż Polka w Wuhan ma jeszcze więcej do ugrania niż w Pekinie.

Świątek ma sporo do zdobycia. Więcej nawet niż w Pekinie

Rok temu nasza reprezentantka opuściła dalekowschodnie wojaże przez zawieszenie za doping. Nie broni więc żadnych punktów do rankingu WTA. Co innego Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Białorusinka to królowa Wuhan. Wygrała trzy ostatnie edycje tego turnieju, przez co ma do obrony 1000 punktów. Amerykanka zaś to ubiegłoroczna półfinalistka, więc też musi wybronić 380-ciu punktów. Jeśli Świątek znów wskoczy na najwyższy poziom i dotrze daleko, może nawet wygra całość, sporo na tym zyska.

Pierwszą przeszkodą na drodze Polki będzie Marie Bouzkova. Świątek mogła zagrać w Wuhan szybki rewanż za Pekin z Camilą Osorio (6:0 i krecz Kolumbijki), ale ta nie dała rady ograć Czeszki, która wygrała z nią 6:3, 6:4 i wywalczyła prawo gry z Igą w II rundzie (nasza reprezentantka miała wolny los w I). Będzie to ich drugie spotkanie w tourze WTA. Pierwsze odbyło się w Paryżu podczas Roland Garros 2024. Wynik? Cóż, o ile nie nazywasz się Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng, Simona Halep lub Maria Sakkari, nie masz prawa mieć na koncie wygranej z Polką w Paryżu. Świątek gładko zwyciężyła wówczas 6:4, 6:2.

WTA Wuhan. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać Świątek - Bouzkova? [RELACJA NA ŻYWO, TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova odbędzie się we wtorek 7 października. Początek zaplanowano najwcześniej na godzinę 13:00 czasu polskiego. Mecz dostępny do obejrzenia będzie na Canal+ Sport 2 oraz w Internecie na Canal+ Online oraz w Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.