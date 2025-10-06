Fibak był gościem znanego programu w związku z nadchodzącą premierą jego autobiografii, która będzie miała miejsce pod koniec października. Dziennikarze nie rozmawiali z nim jednak tylko o książce, ale m.in. o Idze Świątek. W pewnym momencie Kuba Wojewódzki zasugerował swojemu gościowi, że ze względu na zachowanie oraz wizerunek medialny polskiej tenisistki, trudno ją polubić.

- Z Igą jest tak, że ona ma charakter, ale wybitni sportowcy słyną z twardego charakteru - odparł Fibak, po czym wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem Świątek na korcie prezentuje się bardzo poważnie i nie pozwala sobie na żarty.

- W związku z tym, że jej starsza siostra osiągała sukcesy, Iga zawsze była w cieniu, ale z ciągłą chęcią wygrywania. Z pewnymi kompleksami wchodziła w sport, z bardzo wymagającym, "twardym" ojcem, któremu sporo zawdzięcza. Iga zawsze miała pod górkę i wypracowała w sobie taki model walki o wszystko. Ona wchodzi na kort, zapomina o wszystkim i walczy. Tu nie ma miejsca na uśmiech, miłą reakcję do przeciwniczki czy publiczności - powiedział 73-latek.

Fibak porównał Świątek do Alcaraza. "Ma ten luz, ludzie go uwielbiają"

Triumfator gry podwójnej Australian Open z 1978 roku wskazał też istotną różnicę pomiędzy Świątek a Carlosem Alcarazem. Hiszpan obecnie jest najlepszym tenisistą świata. Ze względu na fantastyczne umiejętności gry na kortach ziemnych, często porównuje się go do Rafy Nadala, a w kobiecym tenisie właśnie do Polki.

Fibak:- Po meczu Świątek jest uśmiechnięta i radosna. Natomiast na korcie jest wyjątkowym twardzielem, przez co nie zyskuje takiej sympatii, jak Alcaraz, który ciągle się uśmiecha, ma ten luz, ludzie go uwielbiają. Ich zachowanie to dwa odrębne bieguny.

Były tenisista powiedział też, że 24-latka z pewnością pod koniec kariery będzie uznawana za jedną z najwybitniejszych zawodniczek w dziejach, jednak będzie też ustępowała popularnością względem ikon tego sportu:- Iga przejdzie do historii jako jedna z najlepszych w historii, będzie się plasować obok Sereny Williams, ale nie w sensie popularyzatorskim, tylko osiągnięć.

Świątek w sezonie 2025 dołożyła ważną cegiełkę do swojej legendy. Po wcześniejszych triumfach w Rolandzie Garrosie oraz US Open, tym razem była najlepsza na kortach Wimbledonu.

Następnym turniejem Polki w tym roku będzie Wuhan Open, gdzie 7 października stanie naprzeciwko Marie Bouzkovej.