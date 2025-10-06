106:0! Niezwykły wyczyn Świątek. "Kompletne szaleństwo"

W czwartym sezonie z rzędu Iga Świątek (2. WTA) odniosła w ciągu roku przynajmniej 60 zwycięstw. W 2022 roku sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych miała 67, rok później 70, rok temu 65, a w tym sezonie ma na razie 60 wygranych. Gdyby Polka wygrała turniej WTA 1000 na kortach twardych w Wuhan, to miałaby już 65 wygranych.

Niesamowita statystyka Igi Świątek

Przed rozpoczęciem turnieju w Wuhan, portal Tennisactu.net przypomniał niesamowitą statystykę Igi Świątek, o której pewnie nie wszyscy kibice, a nawet eksperci pamiętają. Polska tenisistka ma bowiem imponującą serię meczów w turniejach rangi WTA 1000, w których wygrała 1. seta. Wszystkie takie pojedynki, a było ich aż 106, kończyła na swoją korzyść.

"Świątek jest praktycznie niepokonana w turniejach rangi WTA 1000. Jedna statystyka to potwierdza. Numer dwa światowego rankingu w tym tygodniu rozpocznie turniej w Wuhan, mając w zanadrzu całkiem niezłą statystykę. Kiedy wygrywa pierwszego seta, jest po prostu niepokonana. I nie mówimy tu o kilkunastu meczach. Świątek ma serię 106-0 po wygraniu pierwszego seta w turniejach WTA 1000. To kompletne szaleństwo. Nawet główna osoba zaangażowana w ten projekt była zaskoczona" - czytamy w Tennisactu.net.

Co na ten temat powiedziała sama Iga Świątek?

- Często słyszę te statystyki i zaskakują mnie, ponieważ niekoniecznie jestem ich świadoma. Nie śledzę ich zbytnio. To są rzeczy, które media i kibice wychwytują i robią z nich wielką aferę, podczas gdy my skupiamy się na grze. Cieszę się, że jestem jedyną zawodniczką, która ma takie statystyki. Po prostu staram się być zawsze gotowa, by grać swój najlepszy tenis. I myślę, że kiedy moja kariera się skończy, spojrzę na te liczby i powiem sobie: "Zrobiłam dobrą robotę"" - przyznała Świątek.

Świątek turniej w Wuhan rozpocznie we wtorek. Jej mecz z Czeszką Marie Bouzkovą (52. WTA) będzie czwartym we wtorek na korcie centralnym, czyli nie przed godz. 13 czasu polskiego.

Relacje na żywo z wszystkich meczów Świątek na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.