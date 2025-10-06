Miała zagrozić Świątek, a tu taki cios. Oto co się stało z nową gwiazdą tenisa

Latem Victoria Mboko odniosła pierwszy duży sukces w karierze - wygrała turniej rangi WTA 1000 w Montrealu. W tych rozgrywkach pokonała Coco Gauff (6:1, 6:4), Jelenę Rybakinę (1:6, 7:5, 7:6) oraz Naomi Osakę (2:6, 6:4, 6:1). Wzbudziła wtedy zachwyt.

Fatalna seria Mboko trwa. Teraz przegrała z Aleksandrową

Tylko że od zakończenia tamtego turnieju Mboko wciąż nie wygrała meczu. Na US Open przegrała z Barborą Krejcikovą (3:6, 2:6), a w Pekinie była minimalnie gorsza od Anastazji Potapowej (6:7, 5:7). W poniedziałek 6 października miała kolejną szansę na przełamanie - Kanadyjka rozpoczynała turniej w Wuhan od meczu z Jekatieriną Aleksandrową.

I znów nie będzie z siebie zadowolona. Wynik pierwszego seta (6:3 dla Aleksandrowej) na pierwszy rzut oka jest mylący, bo nie pokazuje różnicy klas, która dzieliła obie tenisistki. Aleksandrowa wygrała pierwsze pięć gemów! Rosjanka potem straciła na chwilę kontrolę nad meczem, ale musiałoby dojść do katastrofy, żeby przegrała tego seta. Ta się nie wydarzyła.

Drugi set również był jednostronny. Aleksandrowa przegrała wprawdzie pierwszego gema, ale potem nie pozwoliła Kanadyjce na stworzenie większego zagrożenia. Dopiero przy wyniku 5:1 Mboko udało się wygrać drugiego gema. Było już za późno. Chwilę później Aleksandrowa miała trzy piłki setowe i zakończyła mecz.

Rosjanka awansowała do kolejnej rundy turnieju w Wuhan. W niej zagra ze zwyciężczynią spotkania Emma Raducanu - Ann Li. We wtorek 7 października swoje pierwsze mecze w tych rozgrywkach rozegrają polskie tenisistki - Iga Świątek i Magdalena Fręch. Już teraz zapraszamy do śledzenia ich spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.