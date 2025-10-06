Powrót na stronę główną
Miała zagrozić Świątek, a tu taki cios. Oto co się stało z nową gwiazdą tenisa
Victoria Mboko przebojem wdarła się do świata tenisa. 19-letnia Kanadyjka potrafiła w tym sezonie pokonać takie zawodniczki jak Coco Gauff, Jelena Rybakina czy Naomi Osaka, triumfując w turnieju w Montrealu. W rankingu WTA znajduje się już na 24. miejscu. Tylko że Mboko się zablokowała. Dziś w Wuhan poniosła trzecią porażkę z rzędu - lepsza od niej była Jekatierina Aleksandrowa. Rosjanka wygrała z Mboko w dwóch setach 6:3, 6:2.
Aleksandrowa - Mboko
Latem Victoria Mboko odniosła pierwszy duży sukces w karierze - wygrała turniej rangi WTA 1000 w Montrealu. W tych rozgrywkach pokonała Coco Gauff (6:1, 6:4), Jelenę Rybakinę (1:6, 7:5, 7:6) oraz Naomi Osakę (2:6, 6:4, 6:1). Wzbudziła wtedy zachwyt.

Fatalna seria Mboko trwa. Teraz przegrała z Aleksandrową

Tylko że od zakończenia tamtego turnieju Mboko wciąż nie wygrała meczu. Na US Open przegrała z Barborą Krejcikovą (3:6, 2:6), a w Pekinie była minimalnie gorsza od Anastazji Potapowej (6:7, 5:7). W poniedziałek 6 października miała kolejną szansę na przełamanie - Kanadyjka rozpoczynała turniej w Wuhan od meczu z Jekatieriną Aleksandrową.

I znów nie będzie z siebie zadowolona. Wynik pierwszego seta (6:3 dla Aleksandrowej) na pierwszy rzut oka jest mylący, bo nie pokazuje różnicy klas, która dzieliła obie tenisistki. Aleksandrowa wygrała pierwsze pięć gemów! Rosjanka potem straciła na chwilę kontrolę nad meczem, ale musiałoby dojść do katastrofy, żeby przegrała tego seta. Ta się nie wydarzyła.

Drugi set również był jednostronny. Aleksandrowa przegrała wprawdzie pierwszego gema, ale potem nie pozwoliła Kanadyjce na stworzenie większego zagrożenia. Dopiero przy wyniku 5:1 Mboko udało się wygrać drugiego gema. Było już za późno. Chwilę później Aleksandrowa miała trzy piłki setowe i zakończyła mecz.

Rosjanka awansowała do kolejnej rundy turnieju w Wuhan. W niej zagra ze zwyciężczynią spotkania Emma Raducanu - Ann Li. We wtorek 7 października swoje pierwsze mecze w tych rozgrywkach rozegrają polskie tenisistki - Iga Świątek i Magdalena Fręch. Już teraz zapraszamy do śledzenia ich spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

