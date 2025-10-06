Świątek otworzyła puszkę pandory. Poruszające wyznanie. "Jestem u kresu sił"

28-letnia Daria Kasatkina po raz pierwszy od sześciu lat (sezonu 2019) ma w tym roku ujemny bilans. Australijka rosyjskiego pochodzenia wygrała 19 meczów i poniosła 22 porażki. Mało tego - w aż 20! turniejach z rzędu nie awansowała dalej niż do IV rundy. To nieco szokujący bilans jak na zawodniczkę, która zajmuje 19. miejsce w rankingu WTA.

Daria Kasatkina mówi dość. I nawiązuje do słów Igi Świątek

Teraz okazało się, że Daria Kasatkina swojego bilansu w tym roku już nie poprawi. Ogłosiła bowiem w mediach społecznościowych, że już zakończyła sezon. "Była półfinalistka turnieju wielkoszlemowego jest w 'punkcie krytycznym' i ogłasza, że opuści resztę sezonu" - tytułuje artykuł "Thetennisgazette".

"Rok 2025 był dla mnie rokiem 'wszystko w porządku'. Od dawna nie byłam w najlepszej formie i prawdę mówiąc, moje wyniki i występy to pokazują; kibice nie są głupi, oni też to widzą. Trzymałam swoje uczucia na wodzy, bo nie chciałam, by wyszło na to, że narzekam, jestem słaba albo, nie daj Boże, niewdzięczna czy nie doceniam niesamowitego życia, jakie prowadzimy jako zawodowi tenisiści" - napisała we wpisie Kasatkina.

Podkreśliła, że bardzo potrzebuje przerwy od tenisa. Nawiązała też do słynnych słów Igi Świątek, która jako pierwsza otwarcie powiedziała, że harmonogram turniejów WTA jest zbyt napięty.

"Prawda jest taka, że doszłam do ściany i nie mogę kontynuować gry. Jestem wyczerpana i nie dam już rady. Potrzebuję przerwy. Od monotonnej, codziennej harówki w trasie, walizek, wyników, presji, tych samych twarzy (przepraszam dziewczyny). Wszystkiego, co niesie ze sobą to życie. Harmonogram jest zbyt napięty, psychicznie i emocjonalnie. Jestem u kresu sił i niestety nie jestem sama" - dodała Kasatkina.

Jej cały wpis można zobaczyć w linku poniżej.

Kasatkina w swojej karierze wygrała osiem turniejów rangi WTA. Jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to półfinał Rolanda Garrosa w 2022 roku.