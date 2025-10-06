Tak ekstremalne warunki panują w Wuhan. Nagranie Świątek mówi wszystko

Obrończynią tytułu w Wuhan jest Aryna Sabalenka, która znajduje się w świetnej formie i wygrała dotąd trzy edycje. Portal Tennis365 zdradził, że mimo trudnej drabinki Białorusinka jest faworytką turnieju. Mało tego, ma pokonać w finale Igę Świątek. Fani zastanawiali się, jak się czuje po ostatniej niespodziewanej porażce w Pekinie. I wszystko jasne. "Każdy mecz jest trudny. Nie mam wyboru i muszę patrzeć w przyszłość. Życie musi toczyć się dalej" - przekazała.

Świątek pokazała, jak wyglądał jej trening w Wuhan. Wymowne obrazki

Iga Świątek opublikowała we wtorek w sieci materiał wideo, podczas którego można zauważyć, że ma za sobą intensywny trening. "Jedna z dwóch podkoszulek" - powiedziała, pokazując, jak bardzo spociła się podczas jednostki. Mocno wycisnęła koszulkę, z której dosłownie poleciał strumień potu. Po chwili dotknęła również drugiej, którą miała na sobie, i było podobnie.

Poza intensywnością można również zwrócić uwagę na pogodę w Wuhan. Trzeba przyznać, że zawodniczki nie mają komfortowych warunków do trenowania, gdyż temperatura wynosi 29 stopni. Odczuwalne jest za to aż 35 stopni. Jedynym plusem jest to, że według prognoz w kolejnych dniach ma być dużo chłodniej.

Świątek docenia Białorusinkę, natomiast zamierza skupić się na sobie. - Sabalenka to bardzo silna przeciwniczka i wygrywała tu już kilka razy, ale to nie wpłynie na moją taktykę ani grę. Skupiam się na następnym meczu i daję z siebie wszystko - przekazała. I wyznała, co uważa o Wuhan. - Myślę, że Wuhan to fantastyczne miasto. Udogodnienia w hotelu i na miejscu są doskonałe. Czuję się pewna siebie w trakcie pobytu tutaj - dodała.

Iga Świątek zagra w pierwszym meczu z Marie Bouzkovą i będzie to ich drugie bezpośrednie spotkanie w karierze. Odbędzie się ono we wtorek i będzie czwartym na korcie centralnym. To oznacza, że tenisistki ruszą do akcji po 13:00 naszego czasu. Ich pierwszy pojedynek miał miejsce podczas zeszłorocznego Roland Garros. Tam Iga wygrała 6:4, 6:2.