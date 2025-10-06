Pilne wieści ws. meczu Świątek w Wuhan. Jest decyzja

Azjatyckie tournee rozpoczęło się znakomicie dla polskiej tenisistki - od zwycięstwa w turnieju w Seulu. Na przełomie września i października Polka grała natomiast w zawodach w Pekinie, ale tam niespodziewanie musiała uznać wyższość Emmy Navarro, która pokonała ją w 1/8. To jednak nie koniec emocji w Chinach. Teraz Świątek będzie rywalizować w kolejnym turnieju rangi WTA 1000, tylko że w Wuhan.

Świątek zagra z Bouzkovą. O której godzinie mecz?

Polska tenisistka w drugiej rundzie zawodów na chińskiej ziemi zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą, która w poniedziałek rano czasu polskiego rozprawiła się z Kolumbijką Camilę Osorio. Świątek miała już okazję rywalizować z tą tenisistką. Rok temu w Roland Garros pokonała ją 6:4, 6:2. Teraz również możemy spodziewać się triumfu raszynianki, biorąc pod uwagę, że Bouzkova to obecnie dopiero 52. zawodniczka światowego rankingu WTA.

O której godzinie obejrzymy jednak mecz Polki? Organizatorzy turnieju przekazali, że starcie Świątek z Bouzkovą będzie czwartym we wtorek na korcie centralnym. To oznacza, że tenisistki ruszą do akcji nie przed 13:00 naszego czasu. Trudno o wygodniejszą godzinę z perspektywy polskich kibiców.

Rok temu Iga Świątek nie brała udziału w zawodach w Wuhan, więc w najbliższym czasie będzie mogła potencjalnie zgarnąć nawet 1000 punktów do globalnego rankingu. Obecnie zajmuje w nim drugie miejsce i traci 2457 oczek do liderki Aryny Sabalenki.