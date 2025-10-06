Zobaczyli Świątek w Wuhan i się zaczęło. "Tyle milionów dolarów..."

- Jest kilka konkretnych rzeczy, które mogę poprawić na korcie. Postaram się to zrobić w ciągu najbliższych dni. Nigdy tam nie byłam. Nie mam pojęcia, jak to tam wygląda i jak wyglądają korty. Myślę, że miło jest po prostu zobaczyć nowe miejsce - tak Iga Świątek (2. WTA) zapowiadała start w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Przed jego rozpoczęciem odbyła się tradycyjna impreza dla zawodniczek.

Iga Świątek pojawiła się na imprezie dla tenisistek w Wuhan. Taki strój założyła

Nie zabrakło tam Polki, która zapozowała do zdjęć w wieczorowym stroju. Założyła beżową sukienkę uwidaczniającą ramiona i barki, a nogi były odkryte nawet trochę powyżej kolan. Jak jej prezencję ocenili kibice?

"Jest taka elegancka", "oszałamiająca na korcie i poza nim", "wygląda niesamowicie", "klasycznie i elegancko", "cudownie", "jej najlepszy 'look'", "przepiękna", "prostota to ostateczny luksus" - to niektóre wpisy z serwisu X. Choć nie wszyscy byli zachwyceni. "Tyle milionów dolarów, a ona się tak ubiera" - skomentował jeden z użytkowników.

"Kontrowersyjny" element stroju Świątek. Kibice podzieleni

Szczególną uwagę zwrócił jeden element stroju Świątek. "Bardzo elegancka kobieta. Zamiast dobrać do tego stroju sandały, żeby wyglądać jeszcze bardziej uroczo, to zakłada tenisówki" - ocenił jeden z kibiców. Choć była też przeciwstawna opinia: "Buty tenisowe nawet na imprezie, to mój typ. Uwielbiam ten uśmiech!".

Iga Świątek ma jeszcze trochę czasu na przygotowania do pierwszego meczu w Wuhan. Do gry wchodzi od drugiej rundy, gdzie jej przeciwniczką będzie Marie Bouzkova (41. WTA).