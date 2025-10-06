Najnowsze wieści od WTA ws. Świątek. Sensacja na podium rankingu

Iga Świątek w minionych dniach walczyła w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka dotarła do czwartej rundy, gdzie przegrała z Emmą Navarro. Z kolei tytuł w stolicy Chin zdobyła Amanda Anisimova, która w finale pokonała 6:0, 2:6, 6:2 Lindę Noskovą.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Iga Świątek za Aryną Sabalenką. Oto sytuacja w rankingach WTA

Wspomniane wyniki przełożyły się na ranking WTA. W poniedziałek ukazała się aktualizacja - niezmiennie liderką jest Aryna Sabalenka, która w Pekinie nie zagrała przez uraz. Druga Świątek trochę się do niej zbliżyła, ale dalej traci sporo, bo 2457 pkt. Podium zamyka Coco Gauff, mająca 1290 pkt mniej niż Polka. Na czwartym miejscu umocniła się Anisimova, a skład Top 10 w porównaniu do poprzedniego notowania się nie zmienił, tylko pozycje niektórych tenisistek.

Zobacz też: Poznaliśmy pierwszą rywalkę Świątek w Wuhan. 97 minut

Ranking WTA z 6 października 2025

1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt

2. Iga Świątek - 8553 pkt

3. Coco Gauff - 7263 pkt

4. Amanda Anisimova - 5989 pkt

5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt

6. Jessica Pegula (+1) - 4653 pkt

7. Madison Keys (-1) - 4459 pkt

8. Jasmine Paolini - 4156 pkt

9. Jelena Rybakina (+1) - 3898 pkt

10. Qinwen Zheng (-1) - 3678 pkt

...

40. Magda Linette (-2) - 1294 pkt

53. Magdalena Fręch (-7) - 1146 pkt

122. Katarzyna Kawa (+2) - 642 pkt

126. Maja Chwalińska (+9) - 618 pkt

167. Linda Klimovicova (+21) - 435 pkt

355. Martyna Kubka (+4) - 171 pkt

388. Weronika Falkowska (+2) - 144 pkt

395. Zuzanna Pawlikowska (+20) - 140 pkt

Taka sama czołowa dwójka jest w rankingu WTA Race, obejmującym wyłącznie rezultaty z bieżącego sezonu. Tam z kolei doszło do zmiany na trzecim miejscu, gdyż po triumfie w Pekinie rewelacyjnie spisująca się w ostatnich miesiącach Anisimova (finał Wimbledonu i US Open) wyprzedziła Gauff.

Wspomniane cztery tenisistki mają już pewny awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie, podobnie jak Madison Keys - ona spadła na szóstą pozycję, ale jako mistrzyni wielkoszlemowa z tego sezonu (Australian Open) ma trochę inną ścieżkę kwalifikacyjną (do turnieju awansuje osiem najwyżej notowanych zawodniczek albo siedem najlepszych i najwyżej notowana mistrzyni wielkoszlemowa z tego sezonu z pozycji 8-20).

Ranking WTA Race z 6 października 2025

1. Aryna Sabalenka - 9620 pkt (awans)

2. Iga Świątek - 8163 pkt (awans)

3. Amanda Anisimova - 5917 pkt (awans)

4. Coco Gauff - 5584 pkt (awans)

5. Jessica Pegula (+1) - 4598 pkt

6. Madison Keys (-1) - 4450 pkt (awans)

7. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

8. Jelena Rybakina - 3806 pkt

9. Jasmine Paolini - 3751 pkt

10. Jekatierina Aleksandrowa - 3136 pkt

...

47. Magda Linette (-4) - 1089 pkt

60. Magdalena Fręch (-2) - 941 pkt

O kolejne punkty zawodniczki będą walczyć w turnieju WTA 1000 w Wuhan, zaplanowanym na 6-12 października. Z kolei zawody WTA Finals odbędą się na początku listopada.