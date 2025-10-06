Poznaliśmy pierwszą rywalkę Świątek w Wuhan. 97 minut

Czwarta runda - to wynik, jaki Iga Świątek osiągnęła w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka odpadła po trzysetowej rywalizacji z Amerykanką Emmą Navarro (4:6, 6:4, 0:6). W ten sposób Świątek zmniejszyła stratę w rankingu WTA do prowadzącej Aryny Sabalenki do 2457 pkt. Teraz Iga będzie rywalizowała w turnieju WTA 1000 w Wuhan, gdzie także jest rozstawiona, co oznacza, że zacznie grę od drugiej rundy. Jej pierwszą rywalkę wyłoniło starcie między Kolumbijką Camilą Osorio a Czeszką Marie Bouzkovą na korcie numer jeden w Wuhan.

Świątek poznała swoją pierwszą rywalkę w Wuhan.

Osorio podchodziła do meczu z Bouzkovą po tym, jak musiała skreczować spotkanie ze Świątek w trzeciej rundzie w Pekinie na samym początku drugiego seta. Osorio dostała dziką kartę do tego turnieju i szybko okazało się, jak daleko Kolumbijka jest od szczytowej formy.

Bouzkova weszła znakomicie w pierwszego seta, a w pierwszych dwóch gemach serwisowych musiała bronić tylko jednego break pointa. Osorio obroniła cztery piłki na przełamanie, ale trzykrotnie nie utrzymała swojego serwisu i przegrywała już 0:5. Osorio podjęła walkę w pierwszym secie i przełamała Czeszkę, broniąc czterech piłek setowych. Bouzkova została przełamana po raz drugi, ale ostatecznie to Czeszka wygrała seta 6:3.

Osorio weszła lepiej w drugiego seta, kiedy to przełamała Bouzkovą. Dwa kolejne gemy serwisowe nie były najlepsze w wykonaniu Kolumbijki, więc Czeszka wykorzystała dwa break pointy i prowadziła 3:1. W kolejnym gemie Osorio odrobiła stratę przełamania.

Wydawało się, że drugi set zmierza do gry na przewagi lub tie-breaka, ale Bouzkova wykorzystała piłkę meczową w dziesiątym gemie i wygrała 6:3, 6:4. Mecz zakończył się po 97 minutach.

Świątek zagra z Bouzkovą po raz drugi w karierze. Ich pierwszy pojedynek odbył się w trzeciej rundzie zeszłorocznego Roland Garros. Tam Iga wygrała 6:4, 6:2. Będzie to zatem ich pierwszy pojedynek na twardej nawierzchni.