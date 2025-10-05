Tak wygląda ranking WTA po finale turnieju w Pekinie

O ile obecność Amandy Anisimowej w finale imprezy WTA 1000 w Pekinie nie jest żadnym zaskoczeniem, o tyle udział Lindy Noskovej już tak. Czeszka w półfinale niespodziewanie pokonała Jessicę Pegulę. Anisimova z kolei uporała się na tym etapie z Coco Gauff, kompletnie ją miażdżąc (straciła zaledwie trzy gemy). W finale faworytka mogła być zatem tylko jedna.

Anisimova - Noskova. Zwroty akcji w starciu o tytuł

I rzeczywiście pierwszy set toczył się wyraźnie pod dyktando Anisimovej. Reprezentantka USA rozbiła Noskovą 6:0 - potrzebowała zaledwie 22 minut do zamknięcia partii. W drugim secie doszło jednak do zwrotu akcji. Noskova pokazała, że nie zamierza tanio skóry sprzedać i triumfowała 6:2. To oznaczało, że do wyłonienia triumfatorki turnieju w stolicy Chin potrzebny będzie trzeci set. W nim lepsza okazała się Amerykanka, zwyciężając 6:2.

Anisimova wciąż znajduje się na czwartym miejscu w rankingu WTA. Jej dorobek to 5989 pkt. Noskova po kapitalnym występie w Pekinie zajmuje 17. lokatę (2310 pkt). Zanotowała zatem awans o 10 pozycji względem ostatniego notowania.

Świątek z dużą stratą do Sabalenki. Solidna przewaga nad Gauff

Patrząc na ranking WTA, najbardziej interesuje nas jednak dorobek Igi Świątek. Polka była jedną z faworytek zmagań w Pekinie, ale mecz czwartej rundy z Emmą Navarro kompletnie nie ułożył się po jej myśli.

Świątek odpadła z turnieju, więc to oznaczało, że względem poprzedniego notowania światowego rankingu zyska "tylko" 120 punktów. Warto tutaj pamiętać, że w zeszłym roku nasza tenisistka nie grała w Chinach.

Obecnie Świątek ma zatem 8553 punkty, co daje pewne drugie miejsce. Trzecia Coco Gauff traci do 24-latki 1290 pkt. Poza zasięgiem jest wciąż Aryna Sabalenka. Białorusinka w tym roku nie brała udziału w imprezie w Pekinie. Jej dorobek jednak musi budzić podziw. Liderka światowego rankingu zgromadziła 11010 pkt.

Ranking WTA po finale turnieju WTA 1000 w Pekinie:

1. Aryna Sabalenka 11010 pkt

2. Iga Świątek 8553 pkt

3. Coco Gauff 7263 pkt

4. Amanda Anisimova 5989 pkt

5. Mirra Andriejewa 4698 pkt

6. Jessica Pegula 4653 pkt

7. Madison Keys 4459 pkt

8. Jasmine Paolini 4156 pkt

9. Jelena Rybakina 3833 pkt

10. Qinwen Zheng 3678 pkt

11. Jekaterina Aleksandrowa 3253 pkt

12. Clara Tauson 2723 pkt

13. Elina Svitolina 2606 pkt

14. Emma Navarro 2515 pkt

15. Belinda Bencic 2453 pkt

16. Naomi Osaka 2379 pkt

17. Linda Noskova 2310 pkt

18. Diana Schnaider 2056

19. Daria Kasatkina 2051 pkt

20. Ludmiła Samsonowa 2049 pkt

----------------------------------------------

41. Magda Linette 1294 pkt

53. Magdalena Fręch 1146 pkt