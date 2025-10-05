Szarapowa nareszcie to zrobiła. Czekała na to ponad dwa lata

Wimbledon 2004 (w wieku zaledwie 17 lat), US Open 2006, Australian Open 2008 oraz dwukrotnie Roland Garros (2012, 2014) - to bilans wygranych turniejów wielkoszlemowych Marii Szarapowej, byłej rosyjskiej tenisistki, uznawanej przez wielu ekspertów i kibiców za jedną z najpiękniejszych w światowym tourze. Rosjanka w 2016 roku została zdyskwalifikowana na 15 miesięcy za wpadkę dopingową polegającą wykryciu w jej organizmie meldonium. - Zażywałam ten środek przez dziesięć lat, ale 1 stycznia został on wpisany na listę środków zakazanych. 22 grudnia 2015 roku otrzymałam list w sprawie zmian w przepisach antydopingowych, ale go nie przeczytałam. Rozumiem, że zawiodłam fanów. Biorę pełną odpowiedzialność za to, co się stało - tłumaczyła tenisistka.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Maria Szarapowa znów na korcie. "Pierwszy raz od ponad dwóch lat"

Szarapowa sportową karierę zakończyła w lutym 2020 roku, w wieku 33 lat. Potem skupiła się na życiu osobistym i projektach biznesowych. Kilka razy Rosjanka wspominała, że może by wróciła do gry w tenisa, ale nigdy do tego nie doszło.

Okazuje się, że teraz 38-letnia Szarapowa wróciła na kort. Po raz pierwszy po dwóch latach przerwy. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych.

„Ćwiczyłam po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Nie mogłam znaleźć butów sportowych. Komplet strun kosztuje 78 dolarów. Czy to już norma? W sklepie tenisowym powiedzieli, że muszę być naprawdę dobrą zawodniczką, skoro moje struny ważą 27,7 czy 26,8 kg. Potraktuję to jako komplement. To było najlepsze 30 minut mojego dnia. Bez telefonu. Bez rozpraszaczy. Tylko ty i piłka" - napisała Szarapowa w relacji na Instagramie.

"Szarapowa prawdopodobnie będzie teraz trenować znacznie częściej – przerwa przed jej kolejnym występem na korcie prawdopodobnie wyniesie mniej niż dwa lata. Oczywiście, powrót do WTA Tour na pełen etat nie wchodzi w grę" - skomentował rosyjski "Championat".

Zobacz także: Było 6:1, 3:0 i 40:15. Stało się to. Mistrzyni US Open nie mogła uwierzyć

Rosjanka przez 21 tygodni plasowała się na fotelu liderki rankingu WTA.