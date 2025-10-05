Świątek przegrała z absolutną nowicjuszką. Rywalki nie mogą w to uwierzyć

Amanda Anisimova (USA, 4. WTA), Madison Keys (USA, 6. WTA), Jasmine Paolini (Włochy, 8. WTA), Leylah Fernandez (Kanada, 25. WTA), Emma Raducanu (Wielka Brytania, 32. WTA), Alex De Minaur (Australia, 7. ATP), Lorezo Musetti (Włochy, 9. ATP), Holger Rune (Dania, 11. ATP), Felix Auger-Aliassime (Kanada, 13. ATP), Frances Tiafoe (USA, 28. ATP) oraz Arthur Fils (Francja, 30. ATP) - te tenisistki i tenisiści wzięli udział w wyborze pięciu najlepszych meczów tego sezonu dla "Tennis Channel".

REKLAMA

Zobacz wideo

Wybrali "5" najlepszych meczów tego roku. Idze Świątek ten wybór się nie spodoba

Ciekawostką jest fakt, że aż trójka tenisistów: Anisimova, Raducanu oraz Tiafoe w swoim zestawieniu pięciu najlepszych spotkań dały jeden z udziałem Igi Świątek. I to ten sam, a mianowicie porażkę Polki z 20-letnią filipińską tenisistką - Alexandrą Ealą (58. WTA) w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Miami.

"Oczywiście bardzo miło było zobaczyć, jak świetnie sobie radzi w tym meczu Eala. Zwłaszcza że jest nowicjuszką. To naprawdę miła dziewczyna" - argumentowała Anisimova, która umieściła mecz Świątek z Ealą na czwartej pozycji.

Tiafoe i Raducanu dali ten pojedynek na piątej pozycji.

Świątek w Miami przegrała w 1/4 finału z Ealą 2:6, 5:7. To była wielka sensacja. "Wydawało się to niemożliwe, ale 140. w rankingu WTA Alexandra Eala znów pokazała, że dla niej w tym roku w Miami niemożliwe nie istnieje. Rewelacja turnieju pokonała w ćwierćfinale Igę Świątek 6:2, 7:5, sprawiając ogromną sensację. A polska tenisistka słabą grą jej w tym pomogła. Najpierw straciła aż pięć gemów z rzędu, potem w drugim secie roztrwoniła prowadzenie 4:2" - pisała w relacji z meczu Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

Zobacz także: Odpowiedziała Świątek i się zaczęło. Fala drwin

Potem Polka zrewanżowała się Filipince na turnieju w Madrycie, gdzie wygrała 4:6, 6:4, 6:2.