Wszystko jasne. Tak widzą Świątek na świecie. Wskazali jej "miejsce"

Aryna Sabalenka (Białoruś) na pierwszym, Iga Świątek na drugim, Coco Gauff na trzecim, a tuż za podium Amanda Anisimova (obie USA) i Mirra Andriejewa (Rosja) - tak będzie wyglądać najnowszy ranking WTA. W czołowej piątce nie będzie żadnych zmian.

Tymczasem serwis "Tennis365.com" podał swój subiektywny ranking WTA. "Oto ranking tenisowy Tennis365, wśród którego znajdują się zawodniczki, które nie są godne swoich pozycji na oficjalnych listach. Oficjalne rankingi WTA mogą nie być wyznacznikiem najlepszych zawodniczek w tenisie w tej chwili, a suma punktów z ostatnich 52 tygodni nie zawsze sprawiedliwie odzwierciedla ich aktualną formę - pisze dziennikarz Kevin Palmer.

Igę Świątek umieścił na tym samym miejscu, co w rzeczywistości, czyli na drugim. Podkreślił, że był to dziwny rok dla polskiej tenisistki, bo miała zaskakujące wyniki.

"To był dziwny rok dla Polki, która zaliczyła porażki na swoich ulubionych kortach ziemnych, a następnie niespodziewanie wygrała Wimbledon. Kolejna zaskakująca porażka z Emmą Navarro w Pekinie oznacza, że będzie chciała zabłysnąć w Wuhan" - argumentował.

W jego rankingu największy awans zanotowały: Emma Raducanu (z 32. na 12. miejsce), Emma Navarro (z 17. na 9.) oraz Jelena Rybakina (z 10. na 6.). Z kolei spadek zaliczyły: Coco Gauff (z 4. na 3.), Mirra Andriejewa (z 5. na 8.) i Madison Keys, która wypadła z "10".

Subiektywny ranking "Tennis365.com"