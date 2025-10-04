Ależ sensacja! Rublow wylatuje po meczu ze 173. zawodnikiem świata

Andriej Rublow wygrał tylko jeden turniej ATP w tym sezonie. Był to lutowy turniej ATP 500 w Dosze, w którym Rosjanin pokonał 7:5, 5:7, 6:1 Brytyjczyka Jacka Drapera. Trzy miesiące później Rublow przegrał w finale w Hamburgu z Włochem Flavio Cobollim (2:6, 4:6). Rublow nie notował też najlepszych wyników w turniejach wielkoszlemowych, bo w Roland Garros, Wimbledonie i US Open odpadał w czwartej rundzie. Ostatnio Rosjanin, notowany na 14. miejscu w rankingu, odpadał w pierwszych rundach turniejów w Hangzhou i Pekinie.

173. tenisista świata wyeliminował Rublowa. Fatalna passa Rosjanina trwa

W drugiej rundzie ATP 1000 w Szanghaju Rublow trafił na Japończyka Yoshihito Nishiokę, notowanego na 173. miejscu w rankingu. Już w pierwszym gemie Rublow miał dwie piłki na przełamanie, natomiast ich nie wykorzystał. Ostatecznie Japończyk został dwukrotnie przełamany, a Rublow wygrał seta 6:2. Wydawało się, że seria porażek Rosjanina zakończy się na trzech meczach i w końcu wróci on do formy. Tak się jednak nie stało.

W czwartym gemie drugiego seta Rublow został przełamany po raz pierwszy, gdy przegrywał 15:40. Dwa gemy później Rublow obronił dwa break pointy, ale za trzecim razem Nishioka był skuteczny i wygrał całego seta 6:1. W trzeciej partii do jedynego przełamania doszło w siódmym gemie. Wtedy Nishioka prowadził 4:3, a potem wygrał seta 6:4 - cały mecz to wynik 6:2, 1:6, 4:6 z perspektywy Rublowa.

W ten sposób Japończyk awansował do trzeciej rundy Mastersa w Szanghaju, a Rublow ma już serię czterech porażek z rzędu.

Nishioka zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanem Jaume Munarem, który wyeliminował Flavio Cobolliego, wygrywając 7:5, 6:1. Trzecia runda to zdecydowanie najlepszy wynik Nishioki w Szanghaju. Do tej pory tenisista z Japonii wygrał trzy turnieje ATP, z czego ostatni w lipcu 2024 r. w Atlancie (pokonał w finale 4:6, 7:6, 6:2 Australijczyka Jordana Thompsona).

Przed Rublowem jeszcze jeden turniej ATP 1000 w sezonie, konkretniej w Paryżu (27 października - 2 listopada). Wcześniej Rosjanin wystąpi w turnieju ATP 500 w Wiedniu (20-26 października).